Angola: Le Président de la République invite les chinois à investir dans le Corridor de Lobito

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a invité samedi, à Pékin, les hommes d'affaires chinois à investir dans le Corridor de Lobito, dans la production alimentaire.

Le Chef de l'État angolais, qui s'exprimait à l'ouverture du "Forum d'Affaires Angola-Chine", a souligné la production agricole, notamment de céréales, de sucre, l'élevage, la pêche, ainsi que l'industrie de production de batteries pour la fabrication de voitures électriques, de panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire, le tourisme et d'autres secteurs de l'économie, comme des domaines à investir.

Il a également invité les hommes d'affaires chinois à investir dans des usines produisant des médicaments et des vaccins certifiés, dont le principal client sera l'État angolais, pour alimenter le système national de santé, dont le réseau d'hôpitaux publics s'agrandit considérablement chaque année.

D'autre part, João Lourenço a déclaré que l'Angola avait l'intention d'attirer les investisseurs chinois qui apportent non seulement des capitaux financiers et des technologies avancées, mais aussi du "savoir-faire", pour accroître l'efficacité de la production interne de biens et services.

"Nous comptons sur les investisseurs chinois pour nous aider à diversifier notre économie, en augmentant l'offre intérieure de biens et services avec le label "Made in Angola", ce qui contribue à l'augmentation significative des biens d'exportation et à l'augmentation substantielle de l'offre d'emplois, ce qui réduit le taux de chômage existant", a-t-il souligné.

João Lourenço a rappelé que l'Angola est en train de construire, à Lobito, province de Benguela, la plus grande raffinerie de pétrole qui sera associée à une importante industrie pétrochimique.

Il a souligné que les hommes d'affaires chinois sont invités à investir dans ce grand projet en tant qu'actionnaires, dès cette phase de construction.

Privatisation

L'homme d'État a souligné que l'Angola dispose d'un ensemble d'entreprises et de biens publics en cours de privatisation totale ou partielle, liés au secteur pétrolier, aux banques et aux assurances, aux télécommunications, aux grandes exploitations agricoles et aux industries importantes.

En ce sens, il a invité les investisseurs et hommes d'affaires chinois à participer à des concours internationaux permettant l'acquisition de ces biens, ainsi qu'à réaliser des projets dans le cadre de partenariats public-privé.

Il a mentionné que la loi sur les partenariats public-privé a été approuvée et réglementée et que plusieurs appels d'offres publics internationaux sont en préparation pour la construction d'infrastructures importantes, liées à la production d'énergie hydroélectrique ou photovoltaïque et à ses réseaux de transport d'énergie, des routes nationales et ponts, en mettant l'accent sur les routes ou autoroutes qui relient l'Angola aux pays voisins.

Il a appelé les entreprises chinoises à saisir les énormes opportunités commerciales qu'offre le pays et à profiter ainsi de l'environnement de stabilité et de sécurité qui prévaut en Angola.

"Nous souhaitons que vous coopériez avec nous dans le processus de transformation de l'Angola en un pays prospère et moderne, capable d'offrir à son peuple les meilleures conditions de vie", a-t-il souligné.

Depuis jeudi, à Pékin, dans le cadre d'une visite d'État de 72 heures en République populaire de Chine, le Président angolais a participé à trois réunions de haut niveau, notamment avec son homologue chinois, Xi Jinping, le Premier ministre, Li Qiang, et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (Parlement), Zhao Leji.

Les deux États ont une longue histoire de coopération, basée sur différents domaines, tels que le pétrole, la santé, les infrastructures, la formation du personnel, entre autres.

L'Angola et la Chine sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une augmentation notable depuis 2000, permettant la signature de plusieurs instruments juridiques dans les domaines social et commercial, ainsi que des affaires.