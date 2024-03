Cameroun: De fan à hibou - La désillusion d'un supporter

Je fais partie de ceux-là qui avaient jubilé le 11 décembre 2021, lors de l'élection télévisée du nouveau président de la Fécafoot. Mais deux ans plus tard, force est de constater que je suis malheureusement devenu un hibou...

Je déteste Samuel Eto'o

Pas que je suis son ennemi hein, au contraire ! D'ailleurs je fais partie de ceux-là même qui avaient jubilé le 11 décembre 2021, lors de son élection à la tête de la fédération camerounaise de notre football...

Je déteste le président de la Fécafoot ! Je le trouve vaniteux, orgueilleux, égocentrique, imbu de lui-même, incroyablement têtu et d'ailleurs je pense personnellement qu'il est humainement très-très mauvais ! Je trouve qu'il ne possède malheureusement pas les qualités d'un bon manager, hormis sa propension à diviser pour mieux régner, son esprit de dictature non éclairée ou encore sa gouvernance par la terreur.

Je n'avais jamais vu un dirigeant de toute ma vie, tenter de proroger la durée de son mandat en cours en tripatouillant les statuts. Je n'avais jamais vu un président de la Fécafoot qui ment comme il respire, et qui n'assume ni ses échecs, ni ses interminables insuffisances. Je n'avais jamais vu une personnalité publique de cette envergure, multiplier les bourdes et les polémiques. Mais aussi multiplier les procès, les inimitiés, les altercations, les licenciements et les recrutements abusifs, bref, un haut responsable de cette envergure qui ne survit que par les conflits et les plaintes, et qui donne toujours l'impression de ne se satisfaire que dans les guérillas et dans les clashs...

J'ai un problème avec la Fécafoot

La Fécafoot hein, c'est le jouet de son président. D'ailleurs tous ceux qui travaillent là-bas et tous ceux qui soutiennent l'ancien goléador, sont baptisés ici les « églisiens ». La Fécafoot est devenue comme une secte pernicieuse, qui annihile les esprits et qui les avale, c'est-à-dire qui transforme votre cerveau en bouillie afin que vous récitiez que « Samuel Eto'o est le descendant direct de Jésus-Christ ici au Cameroun »... Tsuip !

Je déteste également la Fécafoot parce qu'elle a une très mauvaise communication. À l'image de son hyper président, elle est devenue irrésistiblement arrogante. Il n'y a qu'à écouter Ernest Obama sur les antennes médiatiques camerounaises ; il n'y a qu'à entendre certains églisiens de la paroisse de Tsinga à travers les réseaux sociaux, pour se rendre compte de la condescendance et de l'irrévérence inacceptable de cette funeste organisation mafieuse.

La Fécafoot veut nous faire accroire que tout va bien à la Fécafoot, et que le football camerounais est déjà en train de retrouver toute sa splendeur et sa grandeur. La Fécafoot nous masque les informations sur les Lions indomptables pendant les compétitions internationales. La Fécafoot ne nous fournit jamais de bilan à l'issue de ses échecs répétitifs ; elle ne nous rend pas de compte, d'ailleurs lorsque Rigobert Song annonçait sa liste pour la participation à la dernière Coupe d'Afrique, eh bien les journalistes présents n'avaient même pas la possibilité de lui poser la moindre petite interrogation...

Je suis un défenseur d'Onana, du Coq sportif et de Jean Bruno Tagne

Et donc, je suis définitivement un hibou ! Parce que je soutiens André Onana que la Fécafoot essaie de présenter à l'opinion publique comme un malappris, tout simplement parce qu'il ne fait pas allégeance à Sa Majesté le Roi Samuel Eto'o Fils. Je soutiens aussi Jean Bruno Tagne qui a rédigé un ouvrage formidable sur le gourou de cette église messianique, et dont le titre a été judicieusement choisi puisqu'il s'intitule « L'arnaque ». J'ai d'ailleurs appris que l'arnaqueur avait porté plainte contre ce brillant journaliste qui était pourtant son ancien Directeur de campagne...

Et puis, je veux en savoir plus sur One All Sports. Cet équipementier sorti de nulle part --et qui n'habille personne au monde--, que personne ne connaissait, mais qui pourtant a été imposé aux supporters camerounais au détriment du Coq sportif, lequel nous réclame déjà des milliards de francs CFA au titre du préjudice causé par la rupture unilatérale de son contrat.

Quelle stupidité !

Les mêmes églisiens qui soutenaient One All Fey, sont désormais en train de dire que OAS ne respecte pas intégralement sa partie contractuelle (notamment un bus promis aux Lions indomptables ainsi que les échéances de paiement qui sont erratiques), et donc que cette collaboration sera probablement prochainement vite abrogée ! Et c'est Ernest Obama qui l'a annoncé sans la moindre contrition, sans la moindre élégance, sans le moindre remords, et avec une telle arrogance et une telle outrecuidance...

Bref, pour faire simple hein, je suis le supporter numéro un de tous les adversaires de cette fédération, et je suis l'adversaire numéro un de tous les supporters de cette fédération. Je détestais Rigobert Song à cause de son incompétence, et je suis littéralement délivré à la suite de son remerciement. Je soutiens dorénavant le ministre Mouellè Kombi, et pourtant je ne l'appréciais guère au départ. Je n'aime pas des gens comme « crétin » Nyamsi, Serges le brancardier, son homonyme Tamba ou encore l'apprenti-communicateur Thierry Ndo.

Je porte en inimitié tout le comité exécutif de la Fécafoot, de la première vice-présidente au dernier vice-président qui sont tous des aplaventristes. Je suis admiratif des rebelles comme Guibaï Gatama, Njalla Quan Junior ou encore le président Faustin Domkeu. Je suis pour le retour de l'ancien sélectionneur Toni Conceiçao, que Samuel Eto'o avait maladroitement fait débarquer pour installer son ami Rigobert Song.

J'écoute et je lis avec délectation les gens qui tirent à balles réelles sur la fédération à longueur de journée ; comme Pierre Blériot Nyemeck, Benjamin Zébazé, Moussa Njoya l'universitaire, Joseph-Antoine Bell ou encore Alain Denis Ikoul du média CFOOT. Et j'ai perdu tout le respect que j'avais pour certaines personnalités telles que Roger Milla, Jean Lambert Nang, Maboang Kessack, Jean-Paul Akono, Bernard Tchoutang, Pierre La Paix Ndamè, etc.

Le bilan des Lions indomptables est catastrophique !

Parce que je suis véridique ! Je ne suis pas un hypocrite, et je ne pense pas les choses pour faire plaisir à quiconque. Je pense que le bilan des Lions indomptables est catastrophique depuis deux ans exactement, et j'ai de la peine à croire qu'il se trouve encore des hurluberlus pour tenter de défendre des résultats aussi médiocres.

Le président de la Fécafoot lui-même, sur une chaîne étrangère, était allé dire là-bas que nous avons réalisé une « contre-performance » en Côte d'Ivoire. Il a peur d'utiliser le mot « échec » ? Jusqu'à il invente même une pseudo-démission devant son pseudo-comité exécutif, comme s'il se sentait intérieurement dérangé par ces piètres prestations... malchance !

Non, je trouve que le bilan des Lions indomptables est catastrophique. Toutes catégories confondues. Féminines, masculines, minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors. Militaires. Et quand le Bossu annonçait qu'on irait à la Coupe du monde qatarienne pour la remporter, moi je rigolais seulement. Résultat : nous n'avons même pas pu traverser le premier tour !

On passe le temps à surfer sur des miracles permanents, sur des exploits incohérents et hasardeux, et sur une gabegie à nulle autre pareille. Vous osez vous passer de l'un des meilleurs gardiens du monde, André Onana, et de l'un de nos meilleurs joueurs, Choupo-Moting, et vous venez maintenant nous bassiner les oreilles avec les histoires de « On a une jeune équipe, nous sommes en reconstruction et nous sommes venus ici pour apprendre. »

On vous a dit qu'on voulait repartir à l'école avec vous ?

C'est officiel, je suis un hibou !

Donc je fais partie de ces gens-là qui avaient jubilé le 11 décembre 2021, lors de l'élection télévisée du nouveau président de la fédération camerounaise de football. Mais hélas, deux ans plus tard, force est de constater que je suis irréversiblement devenu un oiseau de mauvais augure...

Je suis un hibou ! Je ne mange plus les belles paroles, et je constate avec amertume que 85 % des grands chantiers qui étaient annoncés par Dadis Camara, ne sont malheureusement pas encore réalisés.

Je suis un rapace ! Ma capacité de vision nocturne me permet de faire le distinguo entre le brillant footballeur qu'était Samuel Eto'o Fils, et le piètre dirigeant de fédération qu'est devenu le même Samuel Eto'o Fils.

Je suis un oiseau sauvage qui a conservé son esprit critique et sa lucidité, au grand dam des églisiens qui demeurent englués dans des dogmes liturgiques qui sont méticuleusement conservés dans leur Nouveau Testament.

Parce que moi j'ai horreur de l'arrogance, j'ai horreur de la condescendance et j'ai beaucoup de mal avec les petits esprits qui se croient parfois tout permis. J'ai en aberration les individus qui recherchent la bagarre, et encore moins les faux managers qui se créent des conflits inutiles et qui ont systématiquement des problèmes avec tout le monde. J'ai perdu tout le fanatisme et toute l'admiration que je vouais pourtant à monsieur Samuel Eto'o Fils, le pichichi, et malheureusement je pense que nous représentons déjà une très-très large majorité.

Alors oui je peux le dire, je suis définitivement devenu un vrai hibou !