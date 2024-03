Ile Maurice: Armé d'un sabre, il menace un couple dans un poste de police

Scène digne d'un film western dimanche soir à la rue Étienne Pellereau, à Port-Louis, où un sabre et un fusil ont été utilisés pour effrayer un homme et sa famille. La victime a rapporté avoir eu des menaces de mort d'un individu armé d'un fusil et d'un samouraï contre lui et sa famille, et a porté plainte au poste de police de Trou-Fanfaron le même soir.

La victime, un peintre âgé de 31 ans habitant Résidence La Cure, a signalé qu'à 19 h 25 le même soir, il roulait avec sa famille dans sa voiture, une Nissan March noire, dans la rue Étienne Pellereau, lorsqu'une Mitsubishi Colt, dont l'immatriculation est inconnue, s'est arrêtée devant sa voiture. Un homme et son épouse en sont descendus pour lui régler son compte. Le suspect, qui tenait un sabre dans la main droite et un revolver dans la main gauche, les a menacés : «Je vais mettre le feu à ta voiture, protège-toi et ta famille.» Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il a démarré en trombe et s'est dirigé vers le poste de police de Trou-Fanfaron.

Alors qu'il se trouvait au poste quelques minutes plus tard, un membre de la famille du suspect a fait irruption et a tenté de l'agresser. La police l'en a empêché et il a déclaré : «Je prends mon sabre et j'arrive.» Ensuite, il est allé à sa voiture et a sorti un sabre qu'il tenait dans sa main droite. Il a brisé le pare-brise, les deux phares avant et les rétroviseurs de la voiture de la victime. Il est revenu au poste et, malgré les avertissements de la police pour qu'il lâche son sabre, il n'a pas prêté attention et a proféré les menaces suivantes : «Je vais vous tuer, vous et votre famille.»

La police a dû utiliser un federal streamer pour le maîtriser. Ensuite, il s'est enfui avec sa femme. Cet incident serait dû à des différends entre eux, selon des informations que la police a eues. La femme de la victime a été témoin des faits. La CID d'Abercrombie suit l'affaire de près. Les images des caméras Safe City seront visionnées pour comprendre comment l'incident a eu lieu. Les enquêteurs tentent de savoir si l'origine de la bagarre est un règlement de comptes sur fond de drogue ou d'emprunt d'argent. Seule la victime pourra élucider ce mystère.