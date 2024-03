Ile Maurice: Pravind Jugnauth a-t-il abattu toutes ses cartes ?

Même si Pravind Jugnauth répétait, depuis le 2 janvier, qu'il accorderait la somme de Rs 13 500 à toutes les personnes âgées de 60 ans ou plus dans un proche avenir, très peu de personnes pensaient qu'il allait faire une telle annonce le 12 mars. Beaucoup pensaient que ce serait lors du Budget que le ministre des Finances annoncerait la promesse faite par Pravind Jugnauth le 1er octobre 2019.

Donc, annoncer une nouvelle qui réjouit quelque 200 000 personnes n'est pas une mince affaire. La question qui trotte dans l'esprit des Mauriciens est ce que sera son move maintenant. Des élections générales prévues avant le Budget? Alors que le bloc Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Parti Mauricien social démocrate compte commenter sur cette annonce aujourd'hui, nous sommes tournés vers des observateurs politiques pour avoir leurs opinions sur cette stratégie de Pravind Jugnauth. Une carte déjà abattue. Y-a-t-il une carte maîtresse à abattre dans les semaines et mois à venir ?

Pour l'historien et observateur politique Jocelyn Chan Low, les élections générales se tiendront après le Budget. Concernant l'annonce de Rs 13 500, il est d'opinion que Pravind Jugnauth, en annonçant que seuls ceux de 75 ans allaient bénéficier d'une augmentation, avait commis une bévue. Ainsi, il a vite rattrapé cette erreur. Jocelyn Chan Low estime que Pravind Jugnauth, ou du moins son ministre des Finances, annoncera d'autres mesures lors du Budget. Lesquelles ? À cette question, il pense notamment à une baisse du prix de l'essence qui touche presque tout le monde et aussi des mesures sectorielles. «Il n'y a pas qu'aux seniors qu'il essayera de plaire, mais aussi à un maximum de personnes dans différents secteurs, comme les petits planteurs, les pêcheurs et les ouvriers d'usine, et on parle aussi d'un recrutement en masse dans le secteur public.»

Jocelyn Chan Low souligne également que Pravind Jugnauth, qui contrôle le levier de commande, a encore des armes redoutables. «Je suis le premier à dire que Pravind Jugnauth a lancé sa campagne électorale, mais cela va s'accentuer après un Budget labous dou.»

Yvan Martial, également observateur politique, dit ne pas s'étonner si les élections générales se tiennent avant le Budget. «Pravind Jugnauth est le seul qui sait quand il y aura les élections et il peut prendre l'opposition de vitesse. Je me demande si cette opposition est sur le pied de guerre car, à ce stade, la population ne sait pas trop ce qu'elle veut faire.» Notre interlocuteur souligne que lors de l'annonce de Pravind Jugnauth pour une pension à Rs 13 500, il a commis une grave omission, celle de dire que ce sont les contribuables qui paieront cette augmentation. «Ce n'est pas de sa poche que cette augmentation de la pension sera payée, mais c'est à la population de juger.»

Yvan Martial dit néanmoins souhaiter qu'il y ait des élections avant la présentation du Budget. «C'est possible qu'il n'y ait pas de Budget en juin et qu'il soit présenté après un scrutin. Car si jamais il y a le Budget et que l'opposition arrive au pouvoir, il y a des risques que ce Budget soit revu et cela créera un désordre qui ne sera pas bon pour le pays.»

Quoi qu'il en soit, Pravind Jugnauth a eu un démarrage rapide et on se demande s'il pourra contrôler la course de bout en bout. Encore faut-il que ce soit un sprint.