Ile Maurice: L'État déboursera Rs 2,3 Mds supplémentaires entre avril et juin

Trois jours après que le Premier ministre ait annoncé une augmentation de la pension de vieillesse à Rs 13 500, la ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Fazila Jeewa Daureeawoo, est venue avec plus des détails sur cette mesure, hier, au cours d'une conférence de presse.

Ainsi les seniors seront divisés en cinq catégories. Pour ceux âgés entre 60 et 64 ans, la pension passera à Rs 13 500 ; ceux entre 65 et 74 ans, Rs 14 500 ; les 75 à 89 ans auront Rs 16 000 ; ceux de 90 ans à 99 ans, Rs 23 710 et les centenaires Rs 28 710. Les veuves et les invalides toucheront Rs 13 500. Un orphelin de père et de mère verra sa pension augmenter à Rs 13 500. Avec ces augmentations, l'État doit trouver une somme supplémentaire de Rs 2,3 milliards entre avril et juin de cette année.

La ministre a rappelé que le Budget de la sécurité sociale a grimpé de Rs 13,9 milliards à Rs 51,1 milliards en neuf ans. Elle a souligné que le gouvernement a toujours une considération spéciale pour les plus vulnérables. «À chaque fois que le Premier ministre a fait une promesse, il l'a tenue», a précisé la ministre.