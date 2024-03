Congo-Kinshasa: L'APCSC promet de veiller au respect du contrat renégocié entre la RDC et la SICOMINES

L'Agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires (APCSC) a promis, vendredi 15 mars, de veiller au respect du contrat renégocié entre la RDC et la SICOMINES.

Le Directeur général de cette structure publique, Freddy Shembo l'a dit lors d'une conférence de presse, tenue à Kinshasa :

« Nous allons nous rassurer que le contrat renégocié ce jeudi entre la RDC et la Sicomines marche selon l'esprit de la convention. Et la violation que vous tolérez devient le nouveau standard que vous acceptez. Et nous allons nous rassurer ici à l'agence que cette convention marche, selon l'esprit de la Convention. C'est quoi l'esprit de la Convention ».

Pour Freddy Shembo, les gens ne respectent que ce qu'on inspecte et s'il n'y a pas inspection, il n'y a pas respect.

Il a également promis de veiller à ce que les infrastructures de qualité soient construites en RDC des suites de projets miniers.

Le DG de l'APSCS a indiqué qu'il ne s'agira pas de n'importe quelles infrastructures mais celles de bonne qualité.

« Je peux vous rassurer que notre travail commence . Cad que nous allons suivre de manière très rigoureuse. L'idée ici est qu'on ne peut pas continuer à répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents », a-t-il assuré.