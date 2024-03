Afrique: 13es Jeux africains - Bras de fer Entrée difficile des feristes malgaches

Pas de médaille pour les représentants malgaches lors de la première journée du tournoi de bras de fer.

Le niveau était d'un cran au-dessus et les hostilités étaient très intenses. Les quatre feristes malgaches, qui sont entrés en compétition hier au Cedi Hall à Accra, n'ont pas pu monter sur le podium. En 13 édition, c'est la première fois que le bras de fer figure parmi les disciplines des Jeux africains et sera encore au rendez-vous en Égypte dans trois ans. Engagé dans la catégorie des plus de 100 kg, Herilala Rakotoniaina pour la main gauche, il a terminé 5e sur 6 participants. Il a encaissé deux défaites successives face au Sud-africain, Ruan Bronkhorst et au Togolais, Jeannot Ocloo. Il entre de nouveau en compétition ce jour pour la main droite où il espère faire mieux.

« C'est Open et toutes catégories d'âges peuvent s'affronter ». Il y a deux ans au Nigeria, il a remporté la médaille d'argent. « Je n'étais pas bien rentré dans la compétition et ce jour, c'est au tour de la main droite et je suis plus adroit » a-t-il déclaré. Dans la catégorie des moins de 85 kg, Tahina Rakotinirina termine 6e. Il a remporté une victoire et a encaissé deux défaites. Plus habile en main droite, il est attendu ce jour pour prendre sa revanche. Lui qui a remporté la médaille d'argent au Nigeria en 2022. Chez les moins de 75 kg, Iary Randrianantoandro occupe la 9e place sur les 13 participants.

Il a gagné un combat et a perdu les deux autres. Dans la catégorie des moins de 65 kg, Amaraldo Rakazoniaina Andrianantenaina s'est classé quatrième après avoir remporté une victoire et subi deux défaites. Tous les quatre combattent ce jour pour la main droite. Le Ghana et l'Egypte ont dominé la première journée de compétition. Ils se sont partagés les titres dans les deux tableaux féminin et masculin. Toute la délégation malgache est au grand complet avec l'arrivée des Makis Ladies à VII hier dans la capitale ghanéenne. « Nous sommes prêtes pour les Jeux africains et nous nous sommes bien préparées pour ramener la médaille au pays. Aucun pays n'est à sous-estimer sur les 5 participants » a déclaré, Claudia, capitaine des Makis. Le compteur de Madagascar reste toujours à 13 médailles dont 4 en or, 2 en argent et 7 en bronze.