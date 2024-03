Madagascar: Motocyclisme/MX Kawasaki - Le circuit d'Ambohidava en effervescence, ce dimanche

Le circuit de 100% MX d'Ambohidava s'apprête à accueillir la quatrième manche du championnat de Madagascar de Moto Cross, baptisé « MX Kawasaki - CT Motors », organisée par le club IMC sous l'égide de la Fédération malgache de Motocyclisme (FMaM). Cet événement promet une journée pleine d'action et d'adrénaline pour les passionnés de moto tout-terrain, ce dimanche. Le circuit, entièrement dédié au Moto Cross, offre un mélange d'obstacles, de virages, de reliefs et de lignes droites. Doté d'un espace spacieux pour les stands et les zones de restauration, le site d'Ambohidava combine technicité et rapidité, ce qui en fait un défi intéressant pour les pilotes de tous niveaux.

Cette quatrième course s'annonce comme une véritable bataille entre les grands noms du tout-terrain. Dans la catégorie Elite 1, le champion en titre, Mathias Plantive, domine le classement après les trois premières courses avec un cumul de 145 points. Son rival, Claudio Tida, le suit de près avec 125 points, tandis que Randy Rakotoarimanana occupe la troisième place provisoire avec 96 points. En Elite 2, la compétition est tout aussi féroce, avec Andy Andrianirina (136 points) et Miaro Razafimahefa (130 points), deux jeunes pilotes malgaches, se livrant une bataille acharnée depuis la première manche. Dans la catégorie vétéran, Tsirava Razafimahefa, un habitué des podiums, continue de dominer et se positionne en tête du classement.