Madagascar: Industrie textile - Une centrale solaire et une filature lancées par SOMACOU

Après 50 ans d'existence, SOMACOU innove en misant sur l'énergie propre et en développant sa chaîne de valeurs. Désormais, cette société assure toute la production, depuis le coton de Tuléar jusqu'au produit fini.

Transformation de fil, tricotage, tissage, teinture, ennoblissement et finition. Tout est désormais fait au sein de SOMACOU, l'industrie malgache qui vient d'élargir ses activités en inaugurant ses machines de filature suisses de haute technologie à Ilafy. « Cette inauguration est très importante, car elle nous permet de vous présenter les efforts que nous avons entrepris pour la relance de la filière coton, depuis le champ de coton jusqu'au produit fini. L'objectif est la création d'une filière textile complète à Madagascar, premier pas d'une industrialisation et d'une intégration du secteur textile avec une valeur ajoutée 100% malgache », a affirmé Jean-Baptiste Malasch, lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée hier à Ilafy.

En outre, il a soutenu l'importance du secteur textile pour la Grande-île, qui, malgré ses fortes potentialités, importe encore une grande partie des matières premières. En effet, la transformation et la valeur ajoutée sur le fil ne sont que peu localisées à Madagascar. D'après les explications, la fibre de coton est exportée dans d'autres pays pour être filée et réimportée par la suite. Du point de vue écologique, économique, social et financier, cette pratique engendre des manques à gagner pour l'économie malgache. Pour SOMACOU, le lancement de ces machines de filature suisses permettra à Madagascar de bénéficier pleinement de son potentiel de développement, dans ce secteur.

Énergie propre

Dans son long parcours, SOMACOU a également rencontré des difficultés, surtout durant les périodes de crise, selon Hanta Rajaonera, représentant la famille Ramanandraibe. « Nous étions auparavant à 1,5 million de couvertures produites par an. Actuellement, nous ne sommes plus qu'à 120.000 et en reconversion nécessaire pour notre survie. Parmi les nouvelles réalisations figurent l'inauguration de ces machines de filature, qui ouvre à de nouvelles perspectives », a-t-elle affirmé, lors de la cérémonie d'inauguration. Pour améliorer ses activités, SOMACOU a également lancé une centrale solaire, qui assure actuellement 40% de sa consommation d'énergie avec ses 1 800m2 de panneaux photovoltaïques sur les toits de l'usine à Ilafy.

D'après les informations, l'usine pourra être alimentée très prochainement par une énergie 100% décarbonée, grâce aux projets de barrage hydraulique en cours. Présent à la cérémonie d'inauguration d'hier, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste a félicité cette initiative de SOMACOU et a profité de l'occasion pour inciter les entreprises à se lancer dans l'autoproduction d'électricité, pour alléger le gap de production. Bref, cette société continue d'investir au pays et a cumulé 6 milliards d'ariary d'investissement depuis 2018, malgré la crise mondiale de la Covid-19.