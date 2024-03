Madagascar: 7e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany » - Une grande affluence de visiteurs

Le salon Bons Plans pour le Tourisme ou « Tsenaben'ny Fizahantany », dans sa 7e édition, est ouvert au grand public depuis hier, au jardin d'Antaninarenina.

Il s'agit d'un événement co-organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office National du Tourisme de Madagascar en vue de promouvoir le tourisme national. Dans le cadre de ce salon, « de nouveaux circuits touristiques sont proposés aux touristes nationaux. Chaque région, comme Taolagnaro, Toliara et Antsiranana a ainsi présenté la spécificité de son nouveau site qui est à découvrir. Force est en effet de constater que le nombre de voyageurs nationaux qui choisissent les différentes destinations régionales a fortement augmenté depuis ces dernières années », a expliqué Tsitohaina Andriamanohera, le directeur général du Tourisme lors de l'ouverture officielle de cette 7e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany » hier au jardin d'Antaninarenina.

Adaptées à toutes les bourses

Lors de cette première journée, une grande affluence de visiteurs a été observée d'autant plus que diverses animations suivies de nombreux lots à gagner y sont organisées. Dans la même foulée, « Les exposants ont lancé des offres promotionnelles qui seront adaptées à toutes les bourses. D'autres participants n'ont pas augmenté le tarif de transport vers les destinations plus convoitées par les touristes nationaux. Ce n'est pas tout ! Des stands proposent des circuits touristiques qui sortent de l'ordinaire comme le tourisme villageois à Ambatondrazaka, la randonnée et le tourisme d'aventure ainsi que le tourisme nautique.

Dans le cadre de ce circuit, les voyageurs nationaux peuvent effectuer une pause sur le chemin en découvrant entre autres, une Aire Protégée. En tout, les opérateurs oeuvrant dans le secteur du tourisme offrent des voyages qui répondent aux besoins des Malgaches », a fait savoir le directeur de Cabinet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Pour les deux derniers jours, d'autres animations comme le concours culinaire avec le restaurant « Haka Fy » sont organisées au profit des visiteurs. Le dimanche, cet événement touristique sera animé par le groupe « Kala Vazo ».