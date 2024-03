Madagascar: Faible taux de décaissement - La Banque mondiale propose les services de l'UNOPS

Le président de la République Andry Rajoelina a tenu hier une réunion de travail avec une délégation conjointe de l'UNOPS (Bureau des Nations-Unis pour les Services d'Appui aux Projets) et de la Banque mondiale, dirigée par le représentant résident du Système des Nations-Unies à Madagascar Atou Seck. Il s'agit de la troisième rencontre du chef de l'État avec la Banque mondiale depuis le début de cette année 2024. Cette rencontre qui s'est tenue à Iavoloha était une occasion pour le numéro Un d'Iavoloha d'exposer les tenants et aboutissants de la Politique Générale de l'État.

Le volet santé a particulièrement été au centre des discussions. La Banque mondiale se dit soucieuse du faible taux de décaissement de Madagascar et propose les services de L'UNOPS pour accompagner les autorités malgaches pour faciliter l'exécution des achats d'équipements et la mise en oeuvre des projets, particulièrement les projets relatifs au domaine de la santé. Pour rappel, dans le cadre de sa coopération avec Madagascar, la Banque mondiale entend allouer un portefeuille de 391 millions de dollars pour la réalisation des projets de développement.

Si aucun effort n'est réalisé par rapport à ce taux de décaissement très faible, le pays encourt une perte de 34 millions de dollars de financement d'ici le mois de décembre de cette année. Pour surmonter les défis liés au faible taux de décaissement des fonds alloués à Madagascar, la Banque mondiale propose les services de l'UNOPS pour faciliter l'exécution des achats d'équipements et la mise en oeuvre des projets, en particulier dans le domaine de la santé. La Grande Île peut ainsi bénéficier de ces services pour accélérer la réalisation des objectifs inscrits dans les trois piliers du développement mis en place par le chef de l'État, à propos notamment du Capital humain, plus précisément l'accès à la santé de base et la promotion de la planification familiale.

La mise aux normes du Centre Hospitalier Universitaire de Soavinandriana spécialisé dans la cardiologie figurera parmi les projets qui bénéficieront de ce soutien de l'UNOPS. Ayant été présent lors de cette rencontre, le ministre de la Santé publique, le Professeur Zely Randriamanantany a été appelé à établir une liste des besoins en équipements destinés aux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), qui pourront également bénéficier de la réduction des délais de livraison des équipements grâce à l'intervention de l'UNOPS. Ce délai variera de 21 à 30 jours.

À souligner que l'UNOPS est présent à Madagascar depuis deux ans à travers la Banque mondiale et opère sur de nombreux projets tels que le programme Mionjo. Cette organisation offre un soutien technique, un programme de renforcement des capacités et une gamme étendue de services de gestion et d'exécution de projets. Ces services couvrent la réhabilitation et la construction d'infrastructures dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les travaux publics, les transports, la gouvernance et l'administration.