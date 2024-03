Madagascar: UTOP/15e édition - Corsair confirme son engagement

l'événement cette année. Ce partenariat est naturel et s'annonce déjà prometteur puisque les deux parties sont sur la même longueur d'onde. L'UTOP a cherché des partenaires aériens pour mettre en lumière la course, tandis que Corsair a cherché des événements qui correspondent à ses valeurs sportifs, dépassements de soi, pour pouvoir communiquer au nom de cette compagnie. L'épreuve 60 km reliant Marozevo et Mantasoa est baptisée « Corsair X-Trem ». « Cette convention permet à Corsair d'accompagner cet événement et de participer à sa réussite.

Nous avons dorénavant une grande responsabilité de faire parler de l'UTOP sur les marchés et les destinations que nous desservons dans le monde. J'espère que ce sera un bon partenariat pour cette première année. On a hâte de découvrir l'ambiance », a fait savoir Jules Perreau, Directeur Régional Océan Indien de Corsair. Pour cette édition qui se déroulera du 10 au 12, Corsair a mis un tarif plus attractif pour que plusieurs coureurs étrangers puissent venir sur la Grande île. « On organisera un jeu à la Réunion pour nos clients.

Les chanceux pourraient représenter Corsair dans cette course. Il s'agit également d'un moyen pour nous de remercier nos meilleurs clients et de leur montrer que Madagascar est une destination de premier choix, que ce soit pour une course ou un voyage», a ajouté le Directeur. Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, Corsair offrira des billets d'avion à l'UTOP, qui lui permet de parler de cet événement majeur dans les salons internationaux. Les champions, quant à eux, bénéficieront des voyages à La Réunion à l'occasion du Grand Raid et à Grenoble pour l'UT4M.

%

« L'ambition de l'UTOP, c'est de faire rayonner Madagascar au-delà de nos frontières. Travailler avec Corsair en tant que partenaire et sponsor officiel nous permet de faire venir des champions européens à Madagascar pour se confronter à l'élite malgache, d'envoyer nos champions participer aux courses internationales. Eux qui n'ont pas les moyens de voyager à l'étranger », a enchaîné le président Rivo Andriamanalina. Ce dernier a tenu à préciser que l'UTOP n'a pas l'objectif de faire des bénéfices. Les frais d'inscription ne représentent qu'un tiers du budget total. Ce sont les sponsors qui permettent d'offrir un excellent service aux coureurs et de faire des actions sociales et environnementales.