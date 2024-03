Madagascar: Mercy Ships - Début des opérations chirurgicales le 28 mai

L'enregistrement des personnes désirant bénéficier des services de Mercy Ships se poursuit jusqu'au 29 mars. Les opérations chirurgicales proprement dites débuteront le 28 mai.

Depuis l'ouverture du registre d'inscription, de nombreuses personnes se ruent au CHU Analankininina Toamasina pour pouvoir bénéficier des opérations chirurgicales gratuites dispensées par Mercy Ships. Notons que l'enregistrement des futurs patients de ce navire-hôpital durera moins d'un mois, du 11 au 29 mars, s'en suivra la sélection qui aboutira à la publication de la liste des personnes qui pourront bénéficier du programme de prise en charge le 9 mai.

Le début des consultations et des opérations chirurgicales débuteront par contre le 28 mai. Cette organisation internationale à but non lucratif a toutefois précisé que les personnes inscrites pour bénéficier des prises en charge de Mercy Ships sont les patients qui ne sont pas encore pris en charge par les établissements hospitaliers, et qui entrent dans le cadre des maladies et opérations chirurgicales prévues et déployées par Mercy Ships.

Pathologies

Mercy Ships a déjà défini les types de pathologies qui seront prises en charge. Les patients maxillo-faciaux et ORL présentant une fente labiale, une fente palatine, un kyste du canal thyréoglosse, un kyste de la fente branchiale, une tumeur intra buccale bénigne, une tumeur bénigne du maxillaire, une tumeur bénigne de la mandibule, une ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, une tumeur bénigne des glandes salivaires, une tumeur bénigne des tissus mous du visage, et des défauts faciaux post-NOMA. Les patients présentant les conditions chirurgicales suivantes : hernie inguinale, hydrocèle entre 2 et 14 ans, testicule non descendu- entre 4 et 14 ans, tumeur bénigne des tissus mous.

Les patients en orthopédie pédiatrique présentant les problèmes chirurgicaux suivants : jambes arquées entre -4 et 14 ans, genoux déformés - entre 4 et 14 ans, jambes tordues-entre 4 et 14 ans, contracture en équin - entre 4 et 14 ans. Les patients en chirurgie plastique reconstructive présentant les pathologies suivantes : contracture de brûlure, gigantisme, bande amniotique, syndactylie et polydactylie. Les patients ophtalmiques présentant les conditions chirurgicales suivantes : cataracte, bilatérale avec une acuité visuelle de 6/60 ou pire à chaque oeil, absence de défaut pupillaire afférent et cornée claire, ptérygion.