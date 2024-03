Ile Maurice: Un des suspects s'en était pris au fils de la victime

Tooland Ujoodha, plus connu comme Ajit, un habitant de Trois-Boutiques, âgé de 51 ans, a été tué dans la nuit de jeudi. Ce dernier était père de deux garçons et gagnait sa vie comme maçon. Deux suspects, Vratesh Beelaur, 25 ans, et Sooriadeo Dookhun, un soudeur de 42 ans, ont été arrêtés. Beelaur, également blessé lors de l'agression, a été admis à l'hôpital Jawaharlall Nehru de Rose-Belle et est sous surveillance policière. D'autres arrestations sont à prévoir.

A Trois-Boutiques, la colère et l'émotion sont à leur comble. Les habitants se demandent comment un tel drame a pu se produire. «Si la police ti agir a temp, pa ti pu arrive sa drame la.» Les funérailles d'Ajit Ujoodha auront lieu aujourd'hui. Plus tôt dans la journée de jeudi, un des suspects, Vratesh Beelaur, qui serait aussi un proche de la famille Ujoodha, s'en est violemment pris au cadet de la victime, Mithilesh, 18 ans.

«Mo ti pe marche lor la route principal ek Beelaur inn vini ek linn commence bat moi. Linn donne-moi coup de poing», confie ce dernier. Mithilesh ajoute que son agresseur l'a ciblé après qu'il a eu une altercation avec les cousins de Mithilesh en début d'année.

«Vers 11h30, kan bannla inn fini bat mo neveu Mithilesh, monn amen li station Plaine-Magnien, linn pren enn form 58, après linn ale lopital Rose-Belle. Monn appel so papa ki ti dan travay Nouvelle-France et monn explik li ki so garson inn gagn bater ek monn dir li vinn station Plaine-Magnien», relate Sanjiv Ujoodha, le frère de la victime.

Au retour, alors qu'ils se trouvent dans la voiture conduite par un autre oncle de Mithilesh, ce dernier reçoit un appel de son agresseur. «Linn commence menace mo neveu. Linn dir li to content met case toi, rod to cash caution toujours», confie Sanjiv Ujoodha. Ils sont donc repartis au poste de police de Plaine-Magnien mais selon Mithilesh, les policiers ont refusé de prendre sa déposition à l'effet que Beelaur lui aurait fait des menaces téléphoniques. Il s'est alors rendu au poste de police de Rose-Belle, et là-bas, les policiers l'ont renvoyé à nouveau à Plaine-Magnien où il lui a été demandé de repasser hier. «Kan bannla pe retourner depi station deuxième fois la, Beelaur ek so groupe inn commence craz loto mo frer, inn bate enn lot neveu ek inn cas so latet. Linn bizin ale coud. Sa osi la police pann fer narnie» , poursuit Sanjiv Ujoodha.

Plus tard, aux alentours de 22 heures, Vratesh Beelaur et Sooriadeo Dookhun, accompagnés de plus d'une dizaine de personnes, devaient débarquer au domicile d'Ajit Ujoodha. «Zot inn vinn en groupe, zot ti ena sabres ek batons, zot inn commence bat mo papa, zot in pik li ar enn feraille. Nou pann kapav fer narnier. Mo papa inn tombe devant nu ek inn mort», relate Vikesh, le fils aîné de la victime.

Ajit Ujoodha a été transporté à l'hôpital par ses proches où les médecins n'ont pu que constater son décès. Son corps a été envoyé à la morgue pour les besoins d'autopsie. Le quinquagénaire a reçu deux coups avec une arme tranchante, un à la poitrine et l'autre au côté. Entre-temps, la police a procédé à l'arrestation de Vratesh Beelaur, un habitant de la localité, maçon et déjà connu de leurs services, de même que celle de Sooriadeo Dookhun, un autre habitant de la localité. «Ena plisieur dimounn encore ki implique ladan. Nu ena zimaz sa agression la. Nu bizin la zistis pou mo frer. Bann criminel la encor pe marse lib, cot nou pe aller dan sa pays la !», s'insurge Sanjiv Ujoodha.

Ajit Ujoodha avait de nombreux projets qu'il voulait réaliser, celui le tenant le plus à coeur étant d'envoyer son fils aîné travailler sur un bateau de croisières et ensuite de construire une maison pour lui. «Nous avons perdu notre papa très jeune. Ma maman a élevé huit enfants seule et on vivait dans des conditions modestes. Mon frère voulait réussir dans sa vie. Ou cone couma sa dur», se lamente le frère de la victime.

L'enquête est menée par le surintendant de police Thug, le Deputy Surintendant of Police Surnam, l'assistant surintendant Callychurn et l'équipe de la Central Investigation Division de Plaine-Magnien, ainsi que les hommes du chef inspecteur Seewoosungkur, le Detective Inspector Bhujun du Field Intelligence Office, l'équipe de l'Emergency Response Service, celle de la Divisional Supporting Unit, ainsi que l'équipe de la Major Crime Investigation Team, oeuvant sous la houlette du Deputy Surintendant of Police Ghoorah.