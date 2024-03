Cameroun: Appolonie Ngono - Nous avons 30 points de vente du Medimezong au pays

interview

La promotrice de cette boisson chaude traditionnelle aux grandes vertus médicinales s'exprime sur l'opportunité à elle offerte par les Boissons du Cameroun à travers son concours « Femmes autonomes et fières » soutenu par sa marque Beaufort ligth.

Vous êtes lauréate de l'édition 2022 de Femmes autonomes et fières des Boissons du Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir inspiré d'autres femmes et surtout être parmi le jury de l'édition 2024, tenue le 7 mars dernier ?

Je suis ravie d'inspirer plusieurs générations aujourd'hui. Je tiens à dire merci aux Boissons du Cameroun. Merci à Beaufort light. J'ai été lauréate en 2022 de femme autonome et fière. Beaufort m'a tout donné. Parce que Beaufort m'a trouvé j'étais encore à la production vraiment artisanale ; je n'avais rien du tout, même pas une machine. Ma production était à 300 paquets de Medimezong par mois. Après le passage de Beaufort, j'ai explosé. Ils m'ont offert ma première machine. Ils m'ont offert la visibilité, j'ai grandi, j'ai pu recruter d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai environ 12 employés.

Nous avons changé notre packaging. Nous nous sommes formalisés. Nous avons 30 points de vente au Cameroun et six points à l'international avec une demande de Medimezong. Donc, une fois de plus merci Beaufort et je dis à toutes les candidates, à celle qui a gagné aujourd'hui de s'inspirer, de travailler et de ne pas utiliser l'argent pour faire n'importe quoi parce que c'est le travail en réalité qui paye.

%

Où s'est située la différence avec les autres femmes en compétition au cours de votre édition ?

La différence s'est trouvée dans l'innovation. Vous savez, le Medimezong c'est une boisson traditionnelle. C'est une boisson qui a toujours existé. L'innovation que j'ai faite a été de mettre le Medimezong sous une forme moderne. C'est-à-dire en infusion. Ça n'avait jamais été vu auparavant ; c'est ce qui a marqué, c'est ce qui a fait la différence. Le goût est resté le même. Et, la qualité et l'infusé et le packaging était la nouveauté.

Quel message pour la lauréate de cette année ?

A la lauréate de 2024, je lui adresse mes vives félicitations et mes encouragements les plus sincères. Il faut qu'elle se lance véritablement. Il faut croire aux Boissons du Cameroun parce que c'est un véritable partenariat. C'est le partenaire qu'il faut avoir. C'est la graisse qu'il faut avoir par excellence.

Est-ce que vous travaillez sur d'autres produits en dehors du medimezong ou tout au moins sur d'autres dérivées ?

Nous avons déjà travaillé sur d'autres produits qui sont encore au laboratoire dont je ne vais pas parler, mais vous verrez de sitôt ces sésames que nous allons mettre sur le marché. Nous travaillons sur l'esthétique et la modélisation.