Guinée: Arts et culture - La romancière Binta Ann échange avec les étudiants de l'institut supérieur des Arts Mory Kanté de Dubreka

Sur invitation du département des Arts Dramatiques, la romancière Binta Ann s'est rendue ce 13 mars 2024 à l'institut supérieur des arts Mory Kanté de Dubreka(ISAMK-D). L'auteure de "Mariage par Colis" a prodigué d'utiles conseils aux étudiants dudit institut en présence des responsables de cette institution d'enseignement supérieur.

"J'ai tenu à être là pour échanger avec vous. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Je vous exhorte de croire en vos qualités, vos capacités. Moi j'ai eu à faire le théâtre mais c'était difficile puisque les parents n'en voulaient pas. Ce théâtre m'a aidé à combattre ma timidité, à parler en public, les relations publiques et tout le réseautage que je fais aujourd'hui, c'est grâce à ça. Mes parents ne pouvaient pas voir cela. Dès que j'ai commencé, on m'a dit qu'il n'y a pas de griots dans la famille. On me qualifiait de griotte. Chacun naît avec un talent et il y une passion que l'on a.

Ça peut être pour le chant, la danse, les instruments, la poésie, l'écriture. En tout cas on a quelque chose en nous que l'on veut sortir mais du fait qu'on est dans un environnement qui ne favorise pas ça, donc on est obligé de continuer à l'enfouir jusqu'à ce que l'opportunité se présente. C'est pourquoi, je vous demande de croire en vous et en vos compétences. C'est un talent que vous avez de créer, changer les gens. Vous êtes des vecteurs de changement de comportement à travers le chant, la danse, les écrits...Sory Kandia, Mory Kanté ont montré cela. Continuez à vous former", a-t-elle lancé aux étudiants.

Au micro de notre reporter, Diallo Mamadou Alpha Ciré, étudiant dans la filière art dramatique, filière administration et gestion des institutions culturelles a dit que l'objectif est de créer un pont entre les Hommes littéraires et les artistes qu'ils sont. "Ceci nous permettra de véhiculer les messages se trouvant dans les oeuvres. Si le roman est écrit et qu'on essaie de monétiser cela par des actions, ça facilitera aux consommateurs de comprendre le message", a-t-il renchéri.

Pour Hawa Camara, étudiante de la licence 1 au département des arts dramatiques dans la filière interprétation, le parcours et les conseils de Binta Ann lui donne davantage d'énergie pour la suite de sa carrière.

"Madame Binta Ann est une femme très brave et dévouée à son travail. Son parcours inspire le courage. Cela me donne de l'énergie à poursuivre ce que je fais. Les échanges avec elle ont été fructueux", a fait savoir la demoiselle", a-t-elle indiqué.

De son côté, M'mah Bah, étudiante en art dramatique dans la filière interprétation s'est réjoui des échanges avec la romancière et souhaite la démultiplication de ces genres de rencontres.

Interrogé, Dr Faya Pascal Iffono, directeur général de l'institut supérieur des arts Mory Kanté de Dubreka(ISAMK-D), par ailleurs auteur/écrivain est revenu sur les raisons de la venue de Madame Binta Ann à l'ISAMK-D.

"Avant notre arrivée, l'institut avait beaucoup plus pour mission de focaliser les travaux sur la troupe théâtrale, le cinéma, la peinture, la sculpture, l'illustration. Mais avec mon arrivée, puisque moi-même je suis écrivain, c'est de permettre au département des arts dramatiques comme c'est le département phare qui peut faire la promotion des artistes, des auteurs guinéens, donc c'est de faire en sorte que ce département puisse faire adapter les productions romanesques aux pièces de théâtre.

Donc, aujourd'hui, la visite de Binta Ann s'inscrit dans ce cadre là. Son roman "Mariage par Colis" et le mien "Crache d'un avion sorcier" sont en train d'être étudiés par nos étudiants pour les adapter en pièces de théâtre. Et pourquoi pas demain passer de la pièce de théâtre au cinéma. Tout est possible. Je remercie franchement Madame Binta Ann pour son déplacement mais aussi pour le partage qu'elle a eu avec les étudiants parce que ça rentre dans une démarche pédagogique", a fait savoir Dr Iffono.

Ces différentes interventions ont été précédées par une visite guidée et la lecture de quelques extraits des romans: "Mariage par Colis" et "Crache d'un avion sorcier" par des étudiants.

Binta Ann est auteure de neuf livres et de plusieurs articles sur le bien-être et la défense des droits des personnes vulnérables avec des titres comme :

FILM: AWA LA PETITE MENDIANTE ed. Unicef Guinée 1997: livre et film documentaire sur l'éducation de la jeune fille, l'exploitation et la mendicité des enfants; ROMAN : LE MARIAGE PAR COLIS, roman, ed. Harmattan France 2004 roman, sur le mariage précoce et forcé.

Sept livres de jeunesse sur l'importance de l'école, l'hygiène, l'éducation civique et morale, les enfants soldats et les droits des enfants:

C'EST QUOI LES DROITS DES ENFANTS ? ed. Les Classiques Ivoiriens 2016;

POURQUOI JE DOIS ALLER A L'ECOLE ? ed.

Les Classiques Ivoiriens 2016

POURQUOI JE DOIS ME LAVER LES MAINS ? ed. Les Classiques Ivoiriens 2016

LES REGLES D'HYGIENE POUR LES ENFANTS ed. Les Classiques Ivoiriens 2017

ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE - LES MATERNELLES et ÉLÉMENTAIRE ed. Les Classiques Ivoiriens 2024

LES MATERNELLES - LANGAGE ed. Les Classiques Ivoiriens 2024

LES MATERNELLES - MATH ed. Les Classiques Ivoiriens 2024