Congo-Brazzaville: Projet « Ignié 2021-2046 » - Bientôt l'étude d'impact environnemental et social finalisée

Tinda energy renouvelable, structure pilote du projet « Ignié 2021-2046 », a organisé les 13 et 14 mars à Kinkala et Ignié, dans le département du Pool, les dernières rencontres avec les parties prenantes de ces localités en vue d'assembler les différents avis qui contribueront à finaliser l'élaboration de l'étude d'impact environnemental et social dudit projet.

La rencontre tenue le 13 mars à la préfecture de Kinkala regroupait notamment les directeurs départementaux du Pool et celle du 14 mars, à Ignié, comptait les autorités déconcentrées, les chefs de village et chefs de quartier de cette sous-préfecture. Ces deux séances de travail avaient pour but la restitution des conclusions provisoires de l'étude d'impact environnemental et social du projet « Ignié 2021-2046 », afin de recueillir les dernières opinions et préoccupations de toutes les parties prenantes.

« Durant nos échanges, nous avons présenté le travail déjà fait et recueilli plusieurs préoccupations qui doivent maintenant être intégrées dans le Plan de gestion environnementale et sociale qui est la dernière étape pour finaliser le rapport d'étude qui fera l'objet d'une validation par la direction générale de l'environnement », a déclaré Yannick Jutta, président directeur général de la société Tinda energy renouvelable.

A en croire ses propos, à l'issue de cette validation, il sera enfin délivré un certificat de conformité environnemental à la société Tinda energy renouvelable qui pourra en faire usage non seulement pour finaliser toutes les démarches administratives et bancaires, mais aussi avoir une feuille de route pour la gestion du projet au cours des trois phases qui sont l'aménagement et la construction ; l'exploitation du projet et au bout de 30 ans, la réhabilitation du site perturbé.

Le projet « Ignié 2021-2046 » est un projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse qui s'inscrit dans une vision de respect écologique avec pour objectifs, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des déchets ménagers.