Congo-Brazzaville: Gestion des fonds des générations futures - La société civile sollicite l'appui à sa plainte contre X

La coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo a rendu publics deux numéros de téléphone et un lien leetchi, le 15 mars à Brazzaville, afin de lancer la levée des fonds pour l'appui à la plainte contre X avec constitution de partie civile pour « détournement et pillage présumés de 14 000 milliards de francs CFA réservés aux générations futures ».

La plainte contre X a été initiée dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que doit exercer la société civile. En lançant la levée de fonds, la coalition citoyenne recherche au moins la somme de vingt millions FCFA pour faire face aux différentes charges d'assistance juridique. Six avocats dont deux Congolais et quatre Français pourront se constituer partie civile pour ce dossier.

En juillet 2023, cette coalition avait déposé une plainte devant le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Brazzaville ; une plainte contre X avec constitution de partie civile pour « détournement et pillage présumés de 14 000 milliards de F CFA réservés aux générations futures ».

Outre ce dossier, la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo compte mener plusieurs autres actions, notamment pour le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement et l'argent gardé par certaines autorités dans les paradis fiscaux.

« C'est ainsi que la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers lance un appel à toute personne soucieuse de la bonne gestion de la chose publique et éprise des valeurs républicaines de bien vouloir appuyer cette action en apportant ses contributions afin d'atteindre les objectifs visés par ladite plainte. A cet effet, deux numéros de téléphone sont disponibles pour effectuer des dépôts : +242 06 830 05 98 et +242 055 11 72 40 », a indiqué Nina Cynthia Kiyindou Yombo, membre de cette coalition.

Précisons que la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo est une plateforme de la société civile qui regroupe une dizaine d'organisations de droits humains et de développement démocratique ainsi que des personnalités congolaises indignées.