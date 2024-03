Congo-Brazzaville: OEuvres sociales - Les femmes de la BDEAC de tout coeur avec des orphelins

Les femmes de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) ont apporté, le 14 mars, une assistance aux orphelins de la maison communautaire de Makélékélé, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Cette action se situe dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année.

Le choix porté sur l'orphelinat « Maison des enfants de la paix » se justifie, pour les 42 femmes de l' institution sous-régionale de financement du développement qui compte 135 agents, par sa précarité, mais aussi par leur coeur charitable en tant que mères et l'élan de solidarité exprimé au profit des démunis.

« La femme de la BDEAC se veut une alliée engagée et dévouée, une main tendue vers ceux qui en ont le plus besoin, une voix forte pour défendre les droits et la dignité de chaque enfant », a indiqué Estelle Lendoye lors de la remise du don.

Cette donation composée, entre autres, de vivres, d'ustensiles de cuisine et de biens de première nécessité marque, selon elle, le début de l'engagement de ces femmes qui entendent investir dans les jeunes, notamment dans des orphelinats pour lutter efficacement contre la pauvreté et favoriser leur autonomisation . « ... Nous, les femmes de la BDEAC, serons là, à vos côtés, régulièrement, pour vous soutenir et vous accompagner sur le chemin de l'espoir et de la dignité », a-t-elle précisé, s'adressant aux enfants.

%

S'investir davantage dans les oeuvres de charité

Tenant compte du plan stratégique Azobe 2023-2027 de la Banque qui accorde une place de choix à la femme, les femmes de la BDEAC regroupées au sein d'une association baptisée « Minzoto ya BDEAC», autrement dit les « Etoiles de la BDEAC », ont décidé de s'investir dans les oeuvres sociales.

Une volonté qui se justifie par leur sensibilité, en tant que mères conscientes pour apporter leur contribution aux problèmes que vit au quotidien leur entourage concernant l'éducation, la santé et bien d'autres.

Selon Marie Delphine Lemanga, directrice des Finances de cette institution financière sous-régionale et présidente de l'association, leur organisation composée d'un bureau de sept membres se propose de mettre en place un plan d'action cohérent qui sera soumis aux instances dirigeantes de la BDEAC.

« Ce plan définira les différentes actions qui seront menées au profit des couches vulnérables », a-t-elle annoncé le 15 mars lors de la célébration en différé de la Journée du 8 mars en présence du président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mékou, qui a loué cette initiative.

En effet, évoquant le thème choisi cette année pour la Journée du 8 mars qui se trouve, d'après lui, en parfaite adéquation avec la vision que la banque a de la femme, il a rappelé que la haute direction a toujours veillé non seulement à l'amélioration de la parité homme-femme, mais également à l'amélioration des conditions de travail des femmes.

« Dans notre politique de recrutement, nous prônons la priorité des candidatures féminines afin de continuellement accroître la proportion des femmes au sein de l'effectif de la Banque. Ainsi, depuis 2022, les femmes représentent presque 50% de l'ensemble des recrutements réalisés toutes fonctions confondues », a fait savoir le président de la BDEAC.

Institution financière sous-régionale, la BDEAC promeut le développement durable des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et contribue à l'intégration économique de cette sous-région à travers le financement de projets nationaux, multinationaux et d'intégration. Elle apporte son concours aux Etats membres, aux institutions financières et opérateurs économiques dans leurs efforts de mobilisation des ressources et de financement de projets.