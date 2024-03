Congo-Brazzaville: Mois de mars - Les femmes de Tchikapika incitées à la créativité

Le député de la circonscription électorale unique de Tchikapika, Dorel Eyobélé, qui a échangé avec les femmes de cette sous-préfecture du département de la Cuvette sur les questions liées au genre, du 7 au 14 mars, les a invitées à jouer véritablement leur partition dans le développement socio-économique de la contrée.

Placée sur le thème « La place de la femme dans le développement de Tchikapika », la série de rencontres s'inscrivait dans le cadre de la célébration du mois de mars, dédié à la défense des droits des femmes. Des villages Oyo-Akondo, Ombela, Ingondo, Illanga, Mouembé, Bombokouta, Litombi, Eboungou, Elondji et Lipounou avant de se poursuivre aux villages Obele, Obessi, Tongo, Makongo, Boyoko, Bene, Essassaka, Engouete, Ngania, Bokombo, Tsono, Bomioko, Itombo, Ekongo, Ehota, Obouya, Mokonda, Bokouélé àTchikapika-centre, ces retrouvailles ont été une occasion de réfléchir et de regarder comment avancer le débat sur le genre, surtout l'autonomisation des femmes.

« Nous pensons que la femme est l'actrice du développement et fait la fierté de Tchikapika à travers son ingéniosité. C'est ainsi que nous l'exhortons à mettre en exergue et de faire découvrir ses talents, ses savoirs, son savoir-faire et sa dextérité souvent méconnus par le grand public. L'agriculture, par exemple, se présente comme l'un des maillons sûrs de la diversification de l'économie. C'est dans ce sens que nous voulons inciter les femmes de Tchikapika à la créativité et au professionnalisme dans l'exercice de leur métier », a expliqué le député Dorel Eyobélé.

Il a, par ailleurs, encouragé les femmes de sa circonscription à se formaliser et à se structurer en groupements d'intérêt économique ou en coopératives pour une meilleure mutualisation des diverses ressources mobilisées dans un plan commun d'animation économique et de promotion favorisant le plein épanouissement. A l'issue des échanges qu'il qualifie de fructueux, le député de Tchikapika a offert plus de 2000 pagnes d'étoffe aux femmes de tous les villages du district pour leur témoigner son attachement et son affection.

S'exprimant après avoir reçu son pagne, une habitante du village Tongo a salué le geste de son député en ces termes : « C'est un grand plaisir, nous avons reçu des pagnes et on ne s'y attendait pas. Au regard des entretiens que nous avons eus avec notre élu, je pense que nous devons travailler davantage, fournir plus d'efforts pour développer l'agriculture ici à Tchikapika, produire et écouler nos produits. »

A la fin de sa ronde, Dorel Eyobélé a traduit ses sincères remerciements à la Fondation Julia-Nicole-Bouya pour son soutien et son accompagnement multiforme dans la réalisation de cette activité. Il s'agit, d'après lui, d'un énième acte de solidarité et de partage de cette organisation non gouvernementale tel que prôné par le président de la République.

Notons que la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée cette année sur le thème international « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Au plan national, le thème retenu a été « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ».