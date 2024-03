Congo-Brazzaville: Musique - La deuxième édition de 'Rumba jungle' prévue à Owando

Organisée par l'association Lumières d'Afriques que préside Ferréol Constant Patrick Gassackys, la deuxième édition de "Rumba jungle" aura lieu du 28 au 31 mars à Mombo beach, un site touristique situé à Owando, chef-lieu du département de la cuvette.

Evénement culturel de référence, "Rumba jungle" est un concept propre à l'association Lumières d'Afriques du député Ferréol Constant Patrick Gassackys. Ce concept a été créé pour célébrer l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Si pour sa première édition l'événement a rendu hommage au journaliste Mfumu Fylla Saint-Eudes, Edo Ganga, l'un des co-fondateurs des mythiques orchestres OK Jazz de Kinshasa et les Bantous de la capitale de Brazzaville, ainsi qu'à Paul Kamba considéré comme pionnier de la rumba congolaise sur la rive droite du fleuve Congo, pour la deuxième édition, "Rumba jungle" rendra un hommage déférent au mécène notoire et réputé connaisseur de la rumba congolaise, Jean Bruno Thiam, ambassadeur itinérant auprès du chef de l'État. .

Au programme de cette deuxième édition, la musique et la danse avec sur scène, successivement, Sam Mangwana, Roga-Roga, Diane Moukayat et Bana Poto-Poto, Jamaïtha Inanga, Afara Tséna, Mombo la Celeçao ; la sape avec les sapeurs d'Owando et d'autres en provenance de Brazzaville ainsi que des conférences-débats autour du thème « Les actions consécutives à l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ». Vont intervenir, Obambé Ngakosso, Charles Bouetoum-Kiyindou, Médard Milandou et Blaise Ambéto, avec pour modérateur Ferréol Constant Patrick Gassackys. Le plateau au cours de ces conférences-débats sera animé par les présentateurs Privat Tiburce et la marquise Adrienne Gogo.

La partie touristique sera diverse et variée avec la pêche, le jet-sky, les excursions sur Otendé, Makoua, etc.

Selon Ferréol Constant Patrick Gassackys, le concept "Rumba jungle", c'est pour magnifier l'environnement et honorer les anciens. Et l'artiste musicien Sam Mangwana d'ajouter : « La rumba, c'est une invention classique qui restera parce que c'est une vie qui s'est enrichie de beaucoup de tendances du monde tout en gardant l'âme bantoue ».