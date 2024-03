Afrique: Football - Le secrétaire général de la CAF présente à Félix Tshisekedi les progrès réalisés dans la stabilisation de la Fécofa

La stabilisation de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a été au coeur de l'échange entre le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo, et le président de la République, Félix Tshisekedi.

En séjour à Kinshasa, le secrétaire général de la CAF a été reçu par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a fait part des progrès réalisés dans la stabilisation de la Fécofa, indique un communiqué de la CAF relayé par l'Agence congolaise de presse.

« Son Excellence, le président Tshisekedi, est un fervent supporteur de football et nous le remercions de nous avoir reçus. Nous avons discuté d'un certain nombre de sujets, notamment des progrès réalisés dans la stabilisation de la Fédération congolaise de football association et d'autres questions relatives au développement du football en République démocratique du Congo », a déclaré Veron Mosengo au sortir de l'audience.

Pour rappel, la Fécofa fonctionne avec un comité de normalisation (Conor) depuis une année, mis en place par la Fédération internationale de football association et la CAF, avec comme principale mission de doter cet organe technique du football congolais d'un comité exécutif issu des élections crédibles et transparentes. Le Conor devait travailler jusqu'en novembre 2023 à l'organisation des élections du Comité exécutif. Mais la CAF avait suspendu le processus à quelques semaines du scrutin pour cause d'irrégularités. Aujourd'hui, on note des avancées vers l'aboutissement de ce processus.

Le président Tshisekedi a, de son côté, félicité la CAF, à travers son président Dr Patrice Motsepe, pour la bonne organisation de la 34e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier et février derniers, en Côte d'Ivoire. Il a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités sportives afin de promouvoir le développement du pays et du continent.