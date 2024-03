Congo-Brazzaville: Concert - La Francophonie en musique avec Jessy B, Wayé et Zao

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie, l'Institut français du Congo (IFC) et ses partenaires ont organisé une soirée spéciale avec les lauréats congolais du Prix Découvertes RFI de ces dernières décennies, le 15 mars à Brazzaville.

C'est sous la modération de l'humoriste congolaise et Prix RFI talents du rire 2023, Stéphanie Bluetooth, que s'est déroulée la soirée musicale qui a vu défiler tour à tour les artistes Jessy B, Young Ace Wayé et le légendaire Zao ; respectivement Prix découvertes RFI 2023, 2020 et 1982. Des artistes confirmés qui ont su se démarquer par leur créativité, leur originalité et leur engagement artistique en vue de positionner le talent congolais sur l'échiquier international.

Née le 17 juin 2002 à Brazzaville, Jessica Diatsona Biggerman aka Jessy B est à la fois auteure-compositrice et interprète. Avec sa voix grave, son talent pour le rap et ses textes constructifs, elle a démarré cette soirée avec son titre « Dégât na dégât ». Rayonnante avec un flow débordant, elle a par la suite interprété d'autres de ses morceaux comme « Joli bébé », « Biso »... Se positionnant aujourd'hui comme l'une des étoiles de la musique urbaine au Congo, Jessy B a remercié les organisateurs pour cette soirée ainsi que le public qui a répondu présent à cette invitation.

%

Le deuxième à enflammer la salle Savorgnan de l'IFC a été Young Ace Wayé. Vibrer au rythme de ses singles, c'est essentiellement passer au peigne fin maux et dérives de la société. C'est, d'ailleurs, pour cela que jeunes et adultes saluent sa musique comme l'on a pu le remarquer à l'IFC. Entre beats au rythme dansant et des paroles éducatives, Wayé a fait passer un bon moment au public qui l'a accompagné durant toute sa prestation en chantant avec lui ses titres tels « Taxi », « Mboka nini », « Demain sera meilleur » et « Soulard ». Comme message particulier, il a invité les autorités présentes, notamment les ambassadeurs de France, Claire Bodonyi; de Belgique, Jean-Paul Charlier; et d'Allemagne Wolfgang Klapper, à soutenir davantage les artistes congolais qui regorgent énormément de talents.

Comme à l'ouverture, la clôture également a été riche en ambiance avec le légendaire Zao Casimir qui, malgré le fait d'être une victime d'AVC, n'a pas perdu sa fibre artistique. « Wele » et « Ancien combattant » sont les deux titres qui ont replongé le public dans la nostalgie musicale avec cet artiste qui a fait le beau temps du Congo dans les années 1980 et même aujourd'hui, en dépit du temps passé.

Pour rappel, la célébration de la semaine de la langue française et de la Francophonie par I'IFC et ses partenaires se terminera le 19 mars autour du concours de dictée après la tenue du tournoi de scrabble, le 16 mars.