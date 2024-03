Congo-Kinshasa: Linafoot play-offs - Dauphin noir bat Aigles du Congo à Goma

En dernier match de la 3e journée des play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), l'AS Dauphin noir a battu, le 14 mars au stade de l'Unité de Goma, au Nord Kivu, le FC les Aigles du Congo de Kinshasa par 1-0.

L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Tshiama Landu à la 60e minute. C'est la première défaite au play-off du club coaché par le Belge Luc Eymael, ancien de V.Club, et dirigé par Vidye Tshimanga, après deux résultats d'égalité face à V.Club en première journée (un but partout) et le FC Saint-Eloi Lupopo (deux buts partout).

Pour sa part, l'AS Dauphin noir qui a eu un début mitigé avec une défaite en première journée face à Maniema Union (0-2), avant d'imposer un nul important de 0-0, en deuxième journée, face au Tout Puissant Mazembe, à Goma. La victoire sur les Aigles du Congo est d'autant importante car le club noir et or de Goma, entraîné par le Congolais Guy Lusadisu (ancien joueur de Mazembe et V.Club ) fait un bon au classement avec 4 points, se positionnant à la 4e place derrière V.Club (5 points).

Mazembe, doit-on rappeler, est leader avec 7 points en trois sorties, devant Maniema union (6 points).