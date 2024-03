Afrique: Plus d'un millier d'entreprises au Forum des Affaires Angola-Chine

Pékin — Plus de 1.300 entreprises, dont 30 angolaises, ont participé samedi, à Pékin, au Forum d'Affaires Angola-Chine, qui a évalué les multiples opportunités d'investissement dans les deux pays.

L'événement, ouvert par le Président João Lourenço, a réuni 400 entreprises du secteur pétrolier et gazier, 300 du secteur des mines et 680 du secteur agricole, qui ont pris connaissance des domaines prioritaires de l'exécutif angolais pour les investisseurs, notamment privés.

Au cours de la réunion, le Chef de l'État a parlé des politiques mises en oeuvre dans le pays pour améliorer l'environnement des affaires et des secteurs clés dans lesquels l'Angola compte s'appuyer, à moyen et long terme, sur le financement chinois.

Dans son discours, João Lourenço a déclaré qu'il entendait, avec la revitalisation du Corridor de Lobito, dans la province de Benguela, travailler avec les hommes d'affaires chinois dans la production de biens alimentaires, notamment de céréales, de céréales et de sucre.

Il a également souligné comme domaines prioritaires l'élevage, la pêche, l'industrie de production de batteries pour la fabrication de voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, le tourisme et d'autres secteurs de l'économie.

Il a également invité les hommes d'affaires chinois à investir dans des usines certifiées de production de médicaments et de vaccins, dont le principal client sera l'État angolais, pour alimenter le système national de santé.

Nouvelle ère

Dans le même acte, l'ambassadeur d'Angola en République populaire de Chine, João Neto, a déclaré que l'événement était le résultat de la coopération entre la Chambre de Commerce Angola-Chine et les institutions chinoises, qui ont profité de la visite du Président angolais pour marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations de coopération entre les deux pays.

Le diplomate angolais a souligné que l'Angola et la Chine sont des pays avec un alignement politique ancien, qui ont un grand potentiel économique à explorer, élargir et diversifier, en tenant compte des besoins et des intérêts des deux peuples.

Il a déclaré que la signature d'instruments juridiques entre les deux pays, mettant l'accent sur les accords visant à éviter la double imposition et la protection réciproque des investissements, offrira un cadre juridique propice à une coopération plus dynamique, plus large et plus diversifiée.

"L'État angolais a fait des efforts pour améliorer les infrastructures, principalement dans le domaine de l'énergie et de l'eau, des routes d'accès, des ports, des aéroports, des chemins de fer et de la sécurité", a-t-il souligné.

Il a appelé les hommes d'affaires angolais à tirer le meilleur parti du potentiel de la Chine, qui offre des opportunités de croissance et de transformation des matières premières nationales.

Audiences

Par ailleurs, avant le Forum des Affaires, le Président João Lourenço a tenu plusieurs audiences le matin et l'après-midi et va se rendre la nuit (après-midi en Angola) dans la province de Shandong, où il travaillera dimanche.

Vendredi, le Président angolais a participé à trois réunions de haut niveau, notamment avec son homologue chinois, Xi Jinping, le Premier ministre, Li Qiang, et avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (Parlement), Zhao Leji.

Quatre décennies de coopération

Actuellement, les relations de coopération entre les deux pays ont leur cadre juridique basé sur un Accord général qui opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale, avec une forte présence dans le domaine de la formation du personnel angolais et de la construction.

Avec un stock évalué à 18.410,2 millions de dollars, correspondant à 37,27% de la dette publique extérieure totale de l'Angola (évaluée à environ 49.387,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023), la Chine reste le plus grand créancier de l'Angola.