Afrique Centrale: L'Angola accrédite sept cours de santé

Luanda — Sept cours dans le domaine de la santé et des sciences de la santé, sur un total de 30 cours, ont été accrédités par l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études supérieures (INAAREES), en octobre 2023.

Parmi les trente cours de santé, neuf étaient en médecine et 21 dans d'autres sciences de la santé, à l'Université Agostinho Neto, à Luanda, dans les cours de médecine, d'analyse clinique, de sciences pharmaceutiques et de sciences infirmières, à l'Université Katyavala Bwila, à Benguela, et à l'Université José Eduardo Santos (Huambo).

Dans cette première phase du processus, l'INAAREES a évalué les cours dispensés dans les Universités Mandume Ya Ndemufayo, dans la province de Huila et Cunene, ainsi que Onze de Novembro à Cabinda, Rainha Njinga Mbandi, Privada de Angola, Jean Piaget et l'Instituto Superior Técnico Militar.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Do Rosário Bragança, qui a ouvert vendredi la cérémonie de divulgation publique des résultats du processus d'évaluation externe et d'accréditation de l'enseignement supérieur, les cours accrédités durent deux à trois ans et, après ce délai, ils devront être soumis à un processus d'évaluation externe.

%

Elle a expliqué que les établissements dont les cours n'ont pas été accrédités ont jusqu'à deux ans pour s'organiser et vérifier les aspects sur lesquels ils ont été pénalisés afin de s'améliorer.

À son tour, le directeur général de l'INAAREES, Jesus Tomé, a estimé que le processus d'accréditation améliorerait la qualité de l'éducation dans le pays, même si aucun des cours n'atteint 100 pour cent de qualité et de performance.

Jesus Tomé a souligné que les critères requis pour l'accréditation des cours se limitent aux indicateurs de cursus, de gestion, de plan pédagogique, d'infrastructures, entre autres.

Le processus d'évaluation externe des cours de médecine et d'autres sciences comprenait la participation d'experts nationaux et étrangers de haut niveau (du Brésil, du Cap-Vert, de Cuba, du Mozambique, de la RDC, du Zimbabwe, du Portugal et de São Tomé et Príncipe).

Il s'agit de la première phase du processus d'évaluation externe et d'accréditation de l'enseignement supérieur, qui s'est déroulé du 2 au 6 octobre 2023.

Au cours de l'événement, des certificats d'accréditation ont été délivrés aux établissements d'enseignement supérieur, notamment l'Université Jean Piaget avec deux cours, dans les domaines de médecine et de soins infirmiers, l'Université Privée d'Angola (UPRA), dans les spécialités de médecine, physiothérapie, soins infirmiers et oncologie et l'Université Mandume Ya Ndemofayo, dans la filière médecine.