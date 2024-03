Congo-Kinshasa: Recherche scientifique - Signature du protocole d'accord entre l'UNIKIN et l'Université de Dakota du Sud

La faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) et l'Université de Dakota du Sud (Etats-Unis) ont signé, vendredi 15 mars, le protocole d'accord dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique.

La cérémonie de signature de ce partenariat a eu lieu au rectorat de l'UNIKIN à Kinshasa.

Cet accord a pour but de promouvoir les recherches dans le secteur des sciences géospatiales, notamment en agronomie et en foresterie, d'après Jon Stauf, représentant du recteur de l'Université d'Etat de Dakota du Sud.

« Monsieur John est ici pour représenter l'Université d'Etat de Dakota du Sud pour signer un accord de collaboration entre l'Université de Dakota du Sud et l'Université de Kinshasa dans le cadre de la formation des étudiants et la recherche avec les collègues du département de géographie et des sciences géospatiales. On va avoir également des étudiants qui vont apprendre l'anglais dispensé par les enseignants de l'Université de Dakota du Sud et aussi pour les sciences géospatiales et nous sommes très heureux d'être, ici chez vous en République Démocratique du Congo dans le cadre de cette activité », a interprete le professeur Jean Robert Bwangoy, enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN.

Les deux parties ont par ailleurs sollicité le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans la mise en oeuvre de cet accord.