Nigeria: Promotion des exportations- L'Omc compte améliorer les normes des exportations du sésame et du niébé

La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala a lancé mardi à Abuja un programme de 1,2 million de dollars pour améliorer la qualité et les normes des expéditions du sésame et du niébé du Nigeria afin de développer les exportations et ainsi les revenus des agriculteurs et exportateurs.

Selon commodafrica.com, le programme, mis en œuvre via the Standards and Trade Development Facility (Stdf) avec l’International Trade Center (Itc) et le Nigeria Export Promotion Council, vise à renforcer les capacités des acteurs des filières sésame et niébé pour mieux comprendre les exigences de l’accès au marché et à améliorer leurs pratiques en matière d’application des pesticides et de techniques d’hygiène. Il examinera également les processus de production et de traçabilité des produits pour accompagner la transformation du secteur.

Ces deux produits ont été sélectionnés compte tenu de leurs avantages comparatifs. Le Nigeria est le 4ème producteur mondial de sésame et il exporte vers l’UE, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et d’autres marchés asiatiques. Quant au niébé, le Nigeria est le premier producteur et consommateur mondial. En dépit de ce potentiel, les exportations nigérianes de niébé et de sésame ont été confrontées à de nombreuses difficultés notamment des rejets sur plusieurs marchés de destination en raison du non-respect des exigences internationales en matière de Standard Phytosanitary Measures (Sps).