Ile Maurice: Navind Kistnah vers un procès après sept ans d'enquête

Le 9 mars, il y a exactement sept ans, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la Mauritius Revenue Authority (MRA) avaient mis la main sur 135 kg d'héroïne dissimulée dans six sableuses à pression dans un conteneur sur le MSC Ivana, au port. Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), en possession du dossier depuis août dernier, a décidé de donner suite à cette affaire. Les charges formelles contre Navind Kistnah seront bientôt logées. L'affaire pourrait être déférée aux Assises au vu de la quantité de drogue saisie. Navind Kistnah, qui demandait l'immunité pour témoigner dans cette affaire, ne l'obtiendra pas. En attente du procès, ses proches souhaitent qu'il retrouve la liberté conditionnelle après toutes ces années.

Le déroulement des événements remonte à mars 2015 lorsque l'ADSU et la MRA ont découvert 135 kg d'héroïne cachés dans des sableuses à pression à bord du MSC Ivana. Cette saisie monumentale a attiré l'attention sur un réseau de trafic de drogue sophistiqué qui implique plusieurs acteurs, dont Navind Kistnah. Ce dernier, alors âgé de 34 ans, avait quitté Maurice pour l'Afrique du Sud le 8 mars 2017, soit à la veille de cette saisie record. Navind Kistnah est toujours détenu dans une cellule de l'ADSU aux Casernes centrales. Il ne cesse de confier à ses proches qu'au Mozambique, le Deputy Commissioner of Police Lockhdev Hoolash du National Security Service et le surintendant Lilram Deal de l'unité antiterroriste l'avaient approché pour qu'il coopère avec la police en échange d'une immunité totale.

Le 25 août 2023, son dossier a finalement été remis au bureau du DPP. Après avoir parcouru le volumineux dossier, le bureau du DPP a finalement décidé d'aller de l'avant avec un procès pour faire la lumière sur cette affaire. Le fait que le dossier de Navind Kistnah ait été remis au DPP après plusieurs années suscite également des interrogations sur la durée des enquêtes criminelles, et la nécessité d'une procédure judiciaire rapide et équitable. Les attentes de la famille de Navind Kistnah pour une libération conditionnelle, combinées à ses propres déclarations sur son innocence, ajoutent une dimension humaine poignante à cette affaire, mais l'affaire est loin d'être simple. Navind Kistnah a affirmé qu'il a été approché par des responsables de la sécurité nationale au Mozambique pour coopérer avec la police en échange d'une immunité totale. Mais il ne l'obtiendra pas.

En sept ans, il a fait plus d'une soixantaine de dépositions: trois incommunicado à l'ADSU, 51 supplémentaires toujours à l'ADSU, 11 à l'Independent Commission Against Corruption et deux au Central Criminal Investigation Department. L'enquête a aussi porté sur les huit importations d'Afrique du Sud et de Thaïlande, d'avril à décembre 2016, de 52 autres sableuses à pression par Brilliant Resources Consulting Ltd, dont le directeur est Geanchand Dewdanee, un agent du Mouvement socialiste militant et ami de Homunchal Kumar Ramdin. Toujours en mars 2017, 20 kg d'héroïne sont arrivés à bord du MSC Filomena pour un habitant de Coromandel et agent politique, Muhammad Imteyaz Baccus. Navind Kistnah déplore le fait qu'il attend toujours alors que d'autres cas après le sien ont déjà été bouclés. Son avocat, Me Neelkanth Dulloo, attend que l'affaire soit déposée en cour pour décider de la marche à suivre.

Son frère : «J'espère que navind sera enfin rendu à sa famille»

«En tant que frère de Navind Kistnah, je suis profondément attristé par la situation dans laquelle il se trouve depuis maintenant sept ans. Ma famille et moi sommes plongés dans une épreuve sans fin. Navind est injustement accusé d'importation de drogue, clame son innocence, et est pris au piège dans une situation qui a bouleversé nos vies de manière irréversible», explique le frère de Navind Kistnah.

Il ajoute : «J'espère que l'enquête pourra identifier le véritable coupable, celui qui a introduit cette drogue. Je souhaite ardemment que mon frère soit libéré au plus vite car il est innocent des accusations portées contre lui. Nos parents, qui sont maintenant âgés, vivent une situation extrêmement difficile, et il est devenu insupportable pour eux de ne pas voir leur fils sortir derrière les barreaux. Je prie sincèrement pour que la police et le DPP agissent avec justesse et équité dans cette affaire. J'implore les autorités à considérer l'humanité de Navind et de faire preuve de compassion dans leur traitement de cette situation. Aujourd'hui, ma famille et moi espérons que notre appel sera entendu, que la vérité éclatera, et que Navind sera enfin rendu à sa famille. Nous prions pour que la justice prévale, et pour que les autorités fassent preuve de compassion et de discernement dans leur décision. Car au-delà des murs de la prison se cache un homme innocent, une famille qui pleure son absence, et la population de Maurice qui attend la vérité.»