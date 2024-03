Ile Maurice: Shabbir Mowlah, l'entrepreneur culturel qui veut propulser les artistes dans la vitrine virtuelle

Dans le quartier nord de Londres, réside un Mauricien qui s'est trouvé comme créneau, la promotion à l'international des artistes mauriciens. Shabbir Mowlah, Chief Executive Officer et fondateur de MauritianGlobal, a créé à cet effet une page sur Instagram et TikTok pour aider les artistes de tout âge, des créateurs de contenus, des organisateurs événementiels et des entreprises à atteindre un public plus large. Incarnant l'esprit d'entrepreneuriat culturel, et utilisant son énergie et sa passion pour construire des ponts entre les cultures, il permet aux talents mauriciens de s'épanouir à l'échelle mondiale.

MauritianGlobal, lancée en janvier 2021, a permis à des talents locaux et à des entreprises d'attirer plus de 500 000 à un million de vues par vidéo sur TikTok. Avec 114 000 abonnés et une croissance continue sur Instagram, MauritianGlobal a su captiver un public mondial avide de découvrir la richesse de la culture mauricienne en exposant toute la splendeur de l'île.

Shabbir Mowlah raconte qu'il croit au potentiel des artistes mauriciens hors des frontières mauriciennes. «Mon parcours a commencé avec Warren Permal, le premier artiste que j'ai aidé après une rencontre fortuite lors de la deuxième édition de Zenes Montre to Talent. Depuis, je me suis fait un devoir de participer à tous les événements mauriciens à travers l'Europe aussi bien qu'à quelques concerts à Maurice. J'ai partagé le contenu des artistes suivants: Alain Ramanisum, Sebby, Billygane, Big Frankii, Lyonsquad, Joker Kartel, Armada, Wave Empire Music, Ejilen Music, Denzel et Bruno Raya, entre autres. À ce jour, j'ai rencontré plus de 200 artistes, créateurs de contenus et célébrités, partageant leur travail et les aidant à accroître leur visibilité», confie notre interlocuteur.

Récemment, il a été un partenaire marketing international pour des événements comme le Carnageville Music Festival Blasterjaxx et The Matrix Night Edward Maya. Il a également travaillé en étroite collaboration avec One Family Production, Dj Blind et Dj Ani Pursun pour aider de nouveaux talents et il se réjouit de les voir se produire maintenant dans différents clubs à travers l'île. Il exprime sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu dans cette aventure, dont Selvin GrandBay, Dj Ashwin Ramgoolam, Ejilen Music, Nabil Bacus, Sumaiyah F, Dj Yudish, Eshaan MOAF, SaifAlighan et Dj Emraan Limbajee.

Le jeune Mauricien reste déterminé à poursuivre son objectif de soutenir et de promouvoir les talents locaux. Ses projets futurs incluent l'organisation de son propre concert, une étape excitante dans son parcours pour faire briller la culture mauricienne à travers le monde.

