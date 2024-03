Algérie: Intégration économique - Elaborer un guide électronique pour accompagner les handicapés

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a annoncé, samedi à Alger, l'élaboration d'un guide électronique pour l'orientation et l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques en matière d'intégration économique.

Présidant, en compagnie des ministres de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, une rencontre organisée à l'occasion de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques sous le slogan "Personnes aux besoins spécifiques : intégration et innovation", la ministre a souligné que ce guide avait pour objectif d'orienter et d'accompagner cette catégorie afin de lui permettre de connaître les différents programmes, services et facilitations qui lui sont destinés.

Ce guide, élaboré par le secteur de la Solidarité nationale, en coordination avec les secteurs de la Formation professionnelle, du Tourisme et de l'Economie de la connaissance, repose sur plusieurs axes, dont la formation, les mécanismes de soutien et l'accompagnement, a-t-elle précisé.

Dans ce contexte, la ministre a rappelé les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de cette catégorie, notamment celles relatives à la création de l'Ecole normale supérieure pour les sourds-muets (ENSSM) et l'augmentation de l'allocation forfaitaire de solidarité.

La ministre a, par ailleurs, évoqué les programmes du secteur de la Solidarité nationale en matière d'éducation et d'enseignement spécialisés, à travers un réseau de 239 établissements spécialisés et 17 annexes, avec un encadrement pédagogique et un accompagnement psychologique, pour la prise en charge de près de 34.000 enfants aux besoins spécifiques.

Outre les cinq centres de formation pour personnes aux besoins spécifiques d'Alger, d'El Oued, de Skikda, de Boumerdès et de Relizane, le réseau actuel sera doté d'autres établissements dans les wilayas du sud du pays.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham, et la Directrice générale de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Souad Bendjemil, des microcrédits ont été remis à des personnes aux besoins spécifiques afin de leur permettre de créer leurs propres projets.