Algérie: Ain Defla - De la musique, du théâtre et des films pour animer les soirées du Ramadhan

Ain Defla — Un riche programme prévoyant des galas artistiques, des représentations théâtrales, des spectacles d'humour et des projections de films religieux et d'histoire a été concocté par la direction de la culture et des arts de la wilaya d'Ain Defla pour l'animation des soirées du ramadhan, a-t-on appris, samedi, auprès de cette institution.

Selon la cheffe du service des activités culturelles, Ouafa Haddouche, il est prévu dans le cadre de ce programme, l'organisation au théâtre régional "Tayeb Cherif Mohamed" de Khemis Miliana, du 17 au 23 mars courant, des Journées de la chanson Chaâbi et du Madih.

L'événement sera marqué par la participation de nombreux artistes, dont Mourad Djaafri, El-Hadi Tafzi, Maâtallah Sofiane, Bergdal Mohamed Riad, Adlane Dardar, Said Kechar, Sid Ahmed Sayeh et Hamza Noudjoum, a-t-elle fait savoir.

Le théâtre régional de la wilaya accueillera aussi, en soirée, les Journées du théâtre et de l'humour du 25 mars au 5 avril prochain, avec la participation d'associations culturelles du domaine du théâtre et de l'humour.

Pas moins de 11 pièces théâtrales sont prévues à l'occasion, dont les pièces "El Bourdjoisi" (Le Bourgeois) de l'association d'art dramatique Mahfoudh Touahri, "Al-thaïr" de l'association "Kaous" et "Rissalat Maridh" (message d'un malade) de l'association "El Ichâa" pour l'art dramatique, la pièce théâtrale "Palestine" de l'association "Aroukah", la pièce" Casting "de la troupe "Djaouahir Arochd lilfane", et "l'enquête" de l'association" Basmat El Wiam".

Il est aussi programmé la présentation des pièces "Achahid "(le martyr) de l'association El Ibdaâ, "Edhreb Enneh" (Fait la sourde oreille) de l'association "Wafa", et "El Khetba" (demande de mariage) de l'association culturelle "El Bornus", selon la même responsable.

L'opportunité donnera également lieu à des One Man Show des artistes Ali Rais et Bilal Mechali, en plus d'une soirée de Madih avec Belalia Bendhahbia.

Le 7e art n'est pas en reste durant ces soirées du ramadhan, puisque la salle de cinéma" Al-Kaouakib" de Khemis Miliana prévoit la projection de nombre de films religieux, historiques et sociaux, dont les films "Errissala", "Carnaval Fi Dachra", "Aila Ki Nas" et "Kissas El Anbiaa", durant la période allant du 17 mars au 6 avril prochain.

Des Journées de la chanson andalouse seront, aussi, organisées à partir d'aujourd'hui 16 mars jusqu'au 4 avril prochain au théâtre communal "Mahfoudh Tahri" de la ville de Miliana, avec la participation de figures nationales du Chaâbi et du Haouzi, dont Abdelkader Chaou, Meriem Mattai et Abdeldjalil Khellas, outre les associations "El Youssoufia" et "Ahl El-Fen".

Par ailleurs, des soirées artistiques et cinématographiques seront animées au musée communal d'Ain Defla, à la maison des jeunes de la commune d'Ain Lechiakh et au Club culturel de la commune de Djelida.

Le programme spécial ramadhan englobe, en outre, l'organisation du Grand prix de mémorisation du Coran du 11 mars au 5 avril prochain, à la maison de jeunes de la daïra d'El-Amra et des soirées de Madih religieux.

La bibliothèque principale de lecture publique "Hamdane Hadjadji" d'Ain Defla a programmé abritera des soirées poétiques de louanges au prophète (QSSSL) avec la participation de nombreux poètes du Melhoun (poésie populaire).

La direction de la culture et des arts a également programmé des ateliers de dessin et de coloriage, de spectacles de divertissement, de représentations théâtrales et de jeux au profit des enfants, à l'occasion des vacances de printemps.