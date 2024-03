Angola: Le Président considère opportun d'approfondir le dialogue entre l'Angola et la Chine

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a considéré samedi, à Pékin (Chine), sa visite d'État comme un moment très opportun pour approfondir le dialogue et échanger des expériences sur les opportunités d'investissement dans les deux pays.

L'homme d'État a fait ces déclarations à l'ouverture du Forum d'Affaires Angola-Chine sur le pétrole, le gaz, les ressources minérales et l'agriculture.

Dans son discours lors de l'événement, il a considéré que sa visite d'État en Chine était d'une grande importance pour l'approfondissement et la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et nations.

Il a ajouté que la coopération entre les deux peuples et pays est le résultat d'une longue amitié qui dure depuis plus de 40 ans et repose sur les principes de respect mutuel, de cordialité et de complémentarité économique, dans laquelle ce pays représente l'une des plus importantes destinations du principal produit d'exportation de l'Angola, le pétrole, et un exportateur majeur de nombreux biens et services qui soutiennent le développement économique et social du pays.

Il a mentionné que, pour renforcer la coopération, les deux pays ont signé en décembre 2023 l'Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements (APPRI), un instrument juridique qui vise à promouvoir une plus grande coopération économique.

Il vise également à stimuler les flux de capitaux et le développement économique, en plus d'assurer un cadre stable et transparent pour les investissements entre l'Angola et la Chine.

Le Président a ajouté que la présence des entreprises chinoises en Angola est inévitable, comme en témoignent le nouvel aéroport international de Luanda, les villes-dortoirs construites dans tout le pays, l'amélioration des systèmes routiers et ferroviaires ou la production et distribution d'électricité et d'eau potable.

"Dans le domaine privé, nous constatons également la présence d'investisseurs de la République populaire de Chine en Angola, dans tous les secteurs de l'économie, mais nous devons reconnaître qu'elle peut être intensifiée si l'on considère la force et le dynamisme secteur chinois des affaires", a-t-il déclaré.

Évoquant les actions de l'Exécutif angolais, il a déclaré qu'en 2018, ils avaient lancé un vaste programme de réformes économiques, institutionnelles et financières, qui se poursuit encore aujourd'hui.

Il a ajouté que l'objectif est de créer les conditions d'une croissance économique fondée sur des bases plus durables et inclusives.

Ces réformes, selon le Président João Lourenço, ont permis au pays de sortir d'un cycle récessif d'activité économique qui a duré des années, d'équilibrer les comptes publics et les comptes extérieurs et d'améliorer l'environnement des affaires.

D'autre part, il a indiqué qu'elles ont permis également d'améliorer le cadre réglementaire en matière d'investissement privé, de concurrence et de lutte contre les monopoles et la corruption, ainsi que l'organisation du système financier conformément aux meilleures pratiques internationales, supprimant ainsi de nombreuses des obstacles à l'investissement et assurer une meilleure protection aux investisseurs étrangers.

Le Président angolais a mentionné que le pays dispose de conditions naturelles privilégiées qui lui permettent de stimuler la croissance économique et la génération de valeur ajoutée.

À cet effet, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de développement pour la période 2023-2027, les autorités ont choisi l'agriculture, l'énergie et l'eau, l'industrie manufacturière, la pêche, le tourisme, la santé, l'éducation, la logistique et les infrastructures comme secteurs prioritaires.

De même, les priorités incluent le domaine de la numérisation, pour promouvoir le capital humain et augmenter la capacité des moyens de production en Angola, en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et de satisfaire d'autres besoins fondamentaux en vue d'assurer le bien-être de la population.

Dans ce contexte, il a souligné que l'objectif est d'attirer des investisseurs chinois qui apporteront à l'économie angolaise non seulement le capital financier et la technologie avancée, mais aussi le "savoir-faire", pour accroître l'efficacité dans la production interne de biens et services.

À cet égard, on compte sur les investisseurs chinois pour diversifier l'économie angolaise, en augmentant l'offre intérieure de biens et de services portant le label « Made in Angola », ce qui contribuera à une augmentation significative des biens d'exportation et à une offre substantielle d'emplois, ce qui réduit le taux de chômage existant, a-t-il souligné.