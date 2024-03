Maroc: Ultimes étapes avant la réalisation du recensement 2024

Lancement de la plateforme de formation en ligne des participants aux opérations de recensement

Le processus de préparation du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), qui se déroulera du 1er au 30 septembre prochain, suit son cours avec le lancement, mercredi 13 à Rabat, de la formation en ligne des candidats à la participation aux opérations.

La formation en ligne du personnel chargé de l'exécution et de l'encadrement du recensement est le « fruit d'une collaboration exemplaire entre l'Administration publique et le monde académique », a indiqué le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, lors d'une rencontre tenue au siège de l'institution.

Elle a « permis de combiner avec succès le savoir-faire du HCP dans le domaine du recensement avec l'expertise de l'UM6P en matière de développement de plateformes de formation en ligne », a-t-il fait savoir précisant que cette étape s'étalera sur une période de trois mois, à partir du 15 mars jusqu'au 15 juin 2024.

Selon les explications de l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, cette formation sera suivie d'une autre en présentiel rémunérée, d'une durée de quelques jours, juste avant le début du recensement.

Ahmed Lahlimi Alami, qui s'est longuement exprimé sur cette étape cruciale du processus de recensement, a indiqué qu'un programme de formation approprié pour le RGPH2024 a été développé à cet effet.

Ce programme « combine la maîtrise des notions liées aux problématiques démographiques, sociales, économiques et environnementales de la société avec les techniques de collecte des données auprès des ménages en utilisant l'outil informatique », a-t-il expliqué.

Un accent est mis sur la qualité des données, en soulignant l'importance de l'exhaustivité et de la précision tout au long du processus de recensement, comme il l'a souligné lors de son allocution, sachant que ce programme aborde également les défis organisationnels, logistiques et opérationnels à relever pour la préparation et l'exécution d'une grande opération comme le recensement.

Pour optimiser l'expérience d'apprentissage et offrir un soutien individualisé aux 200 participants retenus sur les 500.000 candidatures reçues, « nous avons développé un assistant digital intelligent. Cet outil innovant, développé grâce à l'intelligence artificielle, accompagnera les apprenants dans leur parcours pédagogique ».

Il est à préciser que cet assistant, doté d'une base de connaissances conséquente et capable de s'adapter en permanence, « est capable d'interagir (ou de chatter) à tout moment (24h/24 et 7j/7) avec les apprenants en arabe, darija ou français », a précisé le HCP.

Dans l'ensemble « le processus opérationnel de réalisation du RGPH 2024, se déroule conformément au programme prévisionnel », a assuré le haut-commissaire au plan.

En effet, comme il l'a mentionné dans son allocution, le contenu du questionnaire et son traitement informatique ont été réalisés. Les travaux cartographiques sont achevés. Indispensables dans le processus de collecte des données auprès des ménages, ils devraient permettre le découpage du territoire national en environ 38.000 "districts de recensement" et garantir ainsi un dénombrement exhaustif de la population, sans risque d'omission ni de doublons et une allocation optimale des ressources humaines et matérielles lors de l'exécution du recensement.

Toujours selon Ahmed Lahlimi Alami, la cartographie géo référencée des établissements économiques et des activités permettant d'actualiser la connaissance du tissu productif national a atteint un taux d'avancement de 77% et sera achevée comme prévu en mai prochain.

Quant au marché relatif à l'acquisition de matériel et de logiciel informatique nécessaire pour le recensement, le haut-commissaire au plan confirme qu'il a été conclu.

« Ce recensement dépasse la simple collecte de chiffres; il représente une opportunité pour établir un lien significatif avec nos concitoyens. Ainsi, la confiance et la collaboration avec la population sont au coeur de notre démarche, et nous croyons fermement que la réussite de cette opération repose sur cette base solide », a conclu Ahmed Lahlimi Alami.

Le recensement général de la population et de l'habitat 2024 marque une rupture avec les recensements passés en optant pour une digitalisation de tout son processus de préparation et de réalisation. En revanche, les objectifs sont déterminés en fonction des priorités nationales en besoin de données statistiques et en conformité avec les recommandations des Nations unies.

Selon le HCP, ces objectifs consistent en la détermination de la population légale au niveau national, ainsi que dans toutes les unités administratives du Maroc ; la détermination des caractéristiques démographiques, socio-économiques de la population et des conditions d'habitat des ménages ainsi que l'établissement de l'échantillon de référence nécessaire pour la réalisation des enquêtes auprès des ménages intercensitaires