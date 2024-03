Egypte: Alexandrie - Madbouli suit le dédouanement immédiat des marchandises

Notre principale préoccupation au cours de la période à venir, est avec les commerçants et la Banque Centrale pour assurer les devises étrangères et les bien gérer, pour donner la priorité aux marchandises essentielles, au fourrage pour le bétail, aux médicaments et aux produits pétroliers, a révélé le Premier ministre, Dr Moustafa Madbouli, lors de sa tournée au port d'Alexandrie pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises, conformément aux directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le chef du gouvernement a souligné qu'une issue complète de la crise actuelle prendra quelques mois pour que l'économie nationale soit rétablie et reprenne la bonne voie.

Le Dr Madbouli a souligné que les marchandises seraient dédouanées dans 3 ports, en plus de celui d'Alexandrie, soulignant que l'Etat travaillait à sortir de la crise passée, et avait besoin de garantir d'importantes liquidités en devises et d'unifier les taux de change, d'autant plus que toute économie dans le monde ne peut avancer alors qu'il existe deux taux de change.

Il a ensuite affirmé que le plan d'action 2024-2025 portera sur la rationalisation par le gouvernement des plans d'investissement. Le Dr Madbouli a recommandé la libération immédiate des marchandises dans les différents ports, de façon à augmenter le volume de l'offre au niveau des matières premières et d'assurer leur disponibilité sur les marchés, pour réaliser l'équilibre et le contrôle des prix et contribuer à leur baisse au cours de la période à venir. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Etat d'alléger la charge des citoyens.

Et le Dr Madbouli de souligner la coordination en cours entre les différents organes de l'Etat pour faciliter les différentes procédures nécessaires au dédouanement immédiat des marchandises et d'intervenir rapidement pour pallier tout obstacle. Le chef du gouvernement a souligné que les systèmes douaniers électroniques nouvellement développés contribuent à accélérer le rythme de dédouanement des marchandises et permettent la rapidité de leur entrée sur les marchés.

Il a souligné que les mesures prises par le Gouvernement et la Banque Centrale d'Egypte sont très importantes pour la réforme économique, indiquant que l'Etat s'est efforcé d'unifier les taux de change pour faire face à la crise économique.