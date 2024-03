Congo-Brazzaville: Des locataires désabusés par certains logeurs !

Sauf dans certains cas, des logeurs d'aujourd'hui ont été à un moment donné de leur vie des locataires. Mais le constat qui se fait aujourd'hui est que nombreux d'entre eux narguent sans merci leurs locataires sans aucun sentiment de sympathie ou d'altruisme.

Constatez avec nous que la trajectoire est la plus souvent construite comme suit : logé-logé-locataire-locataire-propriétaire d'un loyer. Cela revient à dire qu'au commencement, on est soit sous logé par un parent ou un ami, ensuite, on décide de le quitter pour aller louer et enfin si l'on s'arme de certaines potentialités socio-matérielles, l'on peut devenir ipso facto aussi propriétaire d'une parcelle, c'est-à-dire logeur. Bref, on ne naît pas logeur mais on peut le devenir dans certaines circonstances. Alors, pourquoi les logeurs d'aujourd'hui narguent sans manière aucune leurs locataires au su et au vu de tous ?

Et pourtant, une familiarité devrait naître entre les locataires et leurs logeurs, car en plus du côté commercial, le locataire est aussi cette personne qui, d'emblée, peut subvenir à d'autres besoins sociaux de son logeur car la parenté est déjà tissée. Cette parenté ferait que le logeur devrait traiter avec des égards son locataire.

Récemment, un locataire a été déguerpi à Pointe-Noire en pleine pluie. Ni le chef de bloc, ni celui du quartier n'ont pu arrêter l'agissement inhumain du logeur qui le chassait pour avoir totalisé deux mois sans payer, alors qu'il a déjà totalisé deux ans dans la parcelle et s'était toujours acquitté régulièrement de son loyer. Quelle méchanceté !

Ce qui s'est passé à Pointe-Noire n'est qu'un exemple parmi de nombreuses situations que vivent des locataires sur toute l'étendue du territoire national. Le locataire serait-il devenu « un objet » de toute maltraitance de la part des logeurs ? Peut-il y avoir un logeur sans locataires ? Qu'on veuille ou non, c'est quand même le locataire qui sort l'argent pour payer son loyer, donc paie le logeur. Mais l'agissement de nombreux logeurs est condamnable dans certaines mesures.

D'autres manifestent encore de la façon la plus criarde leur animosité vis-à-vis de leurs locataires en interdisant même à leurs visiteurs d'utiliser les sanitaires ou d'ouvrir le robinet pour prendre de l'eau. Encore que le nombre de tours aux sanitaires et au robinet est limité. Quel calvaire d'être locataire ! Pire, les prix du loyer augmentent sans sensibilisation, selon l'humeur du logeur.

Ceci étant, la douceur des locataires face aux logeurs n'a jamais été synonyme d'une faiblesse. C'est plutôt le « ciment » d'une véritable compréhension sociale. Le souhait serait que des logeurs cessent de traiter leurs locataires comme des piètres personnes. Allez-y comprendre !