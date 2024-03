Togo: La HAUQUE et l'ATOMET attirent l'attention des acteurs sur les sanctions encourues

Les rumeurs sur les éventuelles fraudes à partir des mesures et jauges de carburant dans les stations-services, sont récurrentes depuis un moment. Et la HAUQUE (Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement) et sa structure technique, l'ATOMET (Agence Togolaise de Météorologie), ont voulu, jouer leur rôle pour que ces rumeurs ne deviennent des clameurs et ne se généralisent. Au cours d'une rencontre de sensibilisation Jeudi dernier avec les responsables ou promoteurs des stations-services, ces deux entités ont attiré l'attention de ces acteurs sur leurs responsabilités dans le respect de la réglementation métrologique.

Des mots du Directeur général de l'ATOMET, Bataba Bebei, ils ont voulu à travers cette rencontre, « avec les promoteurs et les gérants des stations-services situer leurs responsabilités dans la conformité des instruments de mesure, c'est-à-dire les stations-services ». Et explique-t-on que concrètement, il est question d'amener les fournisseurs à former et sensibiliser leurs pompistes à la bonne conduite à tenir sur les sites, en vue de garantir des mesures justes et fidèles aux clients.

Pour mettre un terme à toute sorte de désagrément et aux éventuelles fraudes colportées par les rumeurs qui ont motivé la tenue de cette rencontre, la HAUQUE et l'ATOMET, ont invité et encouragé les clients, à faire preuve de vigilance et vérifier la quantité de carburant servie dans les stations-services. Une vigilance qui pourrait être d'un apport aux descentes inopinées déjà régulièrement effectuées pour vérifier les instruments de mesure utilisés.

Il est donc rappelé au cours de cette rencontre que le non-respect des dispositions des textes réglementaires peut entrainer des sanctions pénales. Il est évoqué comme sanctions, les amendes pouvant aller jusqu'à dix millions de francs CFA et / ou des peines d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.