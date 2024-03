Cameroun: Impact au pays suite à la rupture des câbles internet dans le Golfe de Guinée

Le Cameroun se retrouve dans l'oeil de la tempête numérique suite à la rupture de quatre câbles internet dans le golfe de Guinée, un événement survenu le 14 mars et ayant des répercussions majeures.

Selon les informations fournies par la société nigériane MainOne, qui opère l'un des câbles endommagés, cette rupture est attribuée à une activité sismique dans la région.

Les câbles sous-marins impactés incluent le West Africa Cable System, MainOne, South Atlantic 3 et ACE. Cette situation a entraîné une réduction significative du trafic internet dans plusieurs pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Liberia, la Namibie, le Niger, le Rwanda, et l'Afrique du Sud, en plus du Cameroun.

Face à cette perturbation majeure de la connectivité, les opérateurs se mobilisent pour réacheminer le signal à travers les câbles encore fonctionnels, minimisant ainsi les impacts sur les utilisateurs finaux.

Cette situation souligne une fois de plus la vulnérabilité des infrastructures numériques face aux événements naturels, et l'importance de la coopération régionale pour assurer une connectivité stable et résiliente dans la région du golfe de Guinée.