Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Mars 2024

Somalie : Terrorisme - Au moins trois morts et 27 blessés dans l'attaque d'un hôtel par les shebab à Mogadiscio

La Somalie est toujours sous le choc après l’attaque terroriste de l’hôtel Syl, survenue à Mogadiscio dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bilan, selon la police, s’élève à trois morts et 27 blessés, dont 18 civils. L’assaut a duré près de 13 heures. C’est la cinquième fois que l’hôtel Syl est attaqué depuis 2015. Un commando d'hommes armés à pénétrer dans l'hôtel Syl aux alentours de 21h45 heure locale jeudi soir. L'attaque a duré 13 heures et a été revendiquée par le groupe islamiste affilié à al-Qaïda. Cet hôtel, un établissement fréquenté par des responsables gouvernementaux et des parlementaires, est à proximité de Villa Somalia, l'enceinte ultra-sécurisée qui abrite la présidence et les bureaux du Premier ministre. Selon le dernier bilan, trois personnes ont été tuées et 27 blessées. Cette attaque est au moins la cinquième depuis 2015 qui vise cet établissement. La dernière, en décembre 2019, avait fait cinq morts. (Source :Rfi)

Mali : Lutte contre le terrorisme - L’armée neutralise plusieurs terroristes à Banankoro et à Sikasso

L'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion nationale et internationale qu'une série de trois attaques terroristes ont visé les FAMa comme suit: Le 16 mars 2024 à 00h50, un groupe armé non identifié a attaqué le poste des Douanes de Banankoro dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba. La riposte des braves FAMAs a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Malheureusement un personnel civil a été blessé. Les terroristes rescapés se sont repliés vers la forêt de Koflatié où ils ont été poursuivis et neutralisés. Le 16 mars 2024 à 05h40, un groupe armé non identifié a attaqué la position FAMa de Danderesso dans la région de Sikasso. La riposte des FAMa a été vigoureuse, et a bénéficié de l'appui significatif des Forces Armées Burkinabé dans le cadre l'opération Kapidgou. Les rescapés terroristes ayant replié en direction de la ligne frontalière ont été poursuivis. Le 16 mars 2024 à 06h30, la position de Mahou dans la région de Koutiala a été également attaquée. La réaction vigoureuse des FAMas a forcé les terroristes au repli. (Source : abamako.com)

Sénégal : Présidentielle - La Mission d’observation électorale de l’Ue poursuit

A la suite de la révision du calendrier électoral fixant l'élection présidentielle au 24 mars et la campagne électorale du 9 au 22 mars, la Mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal {Moe UE), présente dans le pays depuis le 13 janvier à l'invitation des autorités sénégalaises, poursuit l'ensemble de ses activités conformément aux nouvelles échéances. La Mission présentera ses premières conclusions le 26 mars lors d'une conférence de presse qui aura lieu au siège de la Moe UE à Dakar. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Financement de l’Entrepreneuriat - Le gouvernement lance un projet de plus de 105 milliards Fcfa

L’Etat burkinabè a lancé officiellement vendredi, le Projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC) de 105 825 603 836 FCFA, d’une durée de 6 ans, pour toucher 18 mille élèves et apprenants sur toute l’étendue du territoire national.Le gouvernement burkinabé a lancé officiellement ce vendredi 15 mars 2024 à Ouagadougou, le Projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC), en vue de faciliter l’accès au financement des Micro-petites et moyennes entreprises (MPM), dans un contexte de crise sécuritaire difficile du pays.Le projet d’une durée de 6 ans (2023-2029) est financé à 105 825 603 836 FCFA dont 98 983 911 300 FCFA par la Banque mondiale et 6 841 692 536 FCA par l’Etat burkinabè et va toucher 18 mille élèves et apprenants. (Source :aouaga.com)

Togo : Commerce - Le corridor commercial Lomé-Ouagadougou confronté à des obstacles majeurs

Le port de Lomé joue un rôle crucial dans le commerce en direction du Burkina Faso, avec 65 % du fret passant par cette voie. Cependant, le corridor commercial Lomé-Ouagadougou est confronté à plusieurs obstacles qui perturbent le flux des marchandises. Parmi ces problèmes figurent la bureaucratie, les tracasseries routières et l'insécurité due à la menace terroriste. Roland Somda, ministre des Transports du Burkina Faso, a salué les solutions temporaires mises en place par le Togo pour résoudre ces problèmes lors d'une visite à Lomé jeudi. Pour Affoh Atcha-Dedji, ministre togolais des Transports, il est impératif de trouver des solutions durables pour faciliter les échanges entre les deux pays. Le port de Lomé est vital non seulement pour le Burkina Faso mais aussi pour le Niger, tous deux étant des pays enclavés dépendant fortement de cette voie commerciale.

Bénin : Industrie textile - Létondji Beheton, héraut d’un coton made in Bénin valorisé 6 milliards de dollars

Financier de formation et ancien conseiller de la présidence Talon, ce Béninois rentré au pays dans les années 2010 porte la stratégie de première transformation locale du coton. Un pari pl« La valeur de notre coton, une fois transformé, pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards de dollars. » Tel est l’horizon de Létondji Beheton, patron depuis deux ans de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin), coentreprise entre Arise IIP (65 %), de Gagan Gupta, et l’État béninois (35 %) qui pilote la Zone économique spéciale du Glo-Djigbé (GDIZ).us qu’audacieux. (Source : Jeune Afrique.com)

Niger : Après le départ d’une délégation américaine - Le régime militaire dénonce avec effets immédiats l’accord militaire avec les Usa

Une délégation de hauts responsables américains a quitté Niamey au terme de trois jours de discussions avec des membres du régime militaire issu d’un coup d’Etat en juillet 2023 au Niger, ont indiqué vendredi à l’Afp des sources diplomatique et gouvernementale. « La délégation américaine a quitté Niamey jeudi après avoir rencontré plusieurs responsables nigériens dont le Premier ministre Ali Mahaman Lamime Zeine », a affirmé à l’Afp une source diplomatique. Quelques après cette mission, la junte dans un communiqué, dénoncé avec effet immédiat, l’accord de militaire avec Washington. Arrivée mardi à Niamey, cette délégation conduite par Molly Phee, secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires africaines, devait initialement y passer deux jours, mais a décidé de prolonger son séjour, selon une source gouvernementale nigérienne. Elle n’a cependant "pas pu rencontrer" le général Abdourahamane Tiani, le chef du régime militaire, comme prévu par le programme annoncé par les américains, selon cette source. Celeste Wallander, une haute responsable du Pentagone, et le commandant en chef du commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom), Michael Langley faisaient partie de la délégation. (Source :Afp)