Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Mars 2024

Nigéria : Insécurité - 16 militaires tués dans un conflit intercommunautaire

L’agence américaine, Associated Press, c’est fait écho le 17 mars de ce qu’au moins 16 militaires, dont quatre officiers, ont été tués dans le sud du Nigeria, alors qu’ils étaient déployés dans le cadre d’une mission de conciliation entre les communautés des villages voisins d’Okuama, d’ethnie Urhobo, et d’Okoloba, d’ethnie Ijaw. Le gouverneur de l’Etat du Delta, Sheriff Obore vwori cité par AssociatedPress, a affirmé dans un communiqué, prendre « toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de cet acte ignoble ». Le media américain rappel que ces dernières semaines, des affrontements avaient fait de nombreux morts, entre les communautés d'Okuama et d'Okoloba. Les médias locaux sont revenus sur le fait que le conflit dans le Delta entre ces deux communautés, était lié à un différend foncier persistant qui s'est soldé par l'enlèvement d'un homme. (Source : africanews)

Sénégal : Football- Sadio Mané reçu en rockstar à Bourges

C’est une association qui de prime abord peut paraître intrigante : qu’est-ce qu’un champion d’Afrique est venu faire à Bourges, ville historique du centre de la France ? C'est le club de football local que l’ailier de 31 ans est venu visiter ce samedi 16 mars pour la première fois, en tant qu’actionnaire majoritaire et avec un accueil digne d'une rockstar. Cette visite marque un nouveau chapitre dans la vie déjà pleine de succès du natif de Bambali, qui promet d’être riche en émotions, comme en témoigne son accueil digne d’un héros.Escorté à l’arrière de l’hôtel de ville, Sadio Mané ne peut échapper aux quelques fans qui l’attendent depuis plusieurs minutes. Séance photos improvisée juste avant d’assister, dans les salons de la mairie, à une cérémonie lui rendant hommage. (Source : Rfi)

%

Burkina Faso : Nouveau tarif de la dialyse- Les dialysés saluent le geste du gouvernement

L’Association burkinabè des dialysés et insuffisants rénaux (ABUDIR) a organisé une conférence publique en lien avec la commémoration de la Journée mondiale du rein sur le thème : « La fistule artério-veineuse : le parcours du combattant », le jeudi 14 mars 2024 à Ouagadougou.L’Association burki nabè des dialysés et insuffisants rénaux (ABUDIR) entend sensibiliser les malades et l’ensemble du personnel soignant à la maladie de la fistule. Par conséquent, elle a organisé, le jeudi 14 mars 2024, à Ouagadougou, une conférence publique parrainée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Kargougou, sur le thème : « La fistule artério-veineuse : le parcours du combattant ». Après avoir rendu un hommage au père de la dialyse et de la néphrologie, le Pr Adama Lengane, le ministre en charge de la santé a traduit sa solidarité à l’endroit des malades.

Mali : Transition - Le gouvernement exhorte la jeunesse malienne à s’approprier des grandes décisions prises par l’État

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, a pris part aux côtés de M. Abdoul Kassim FOMBA, Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le samedi 16 mars 2024 au Centre International de Conférence de Bamako, à la cérémonie d’ouverture de la Journée d’appropriation des grandes réformes de l’État par la jeunesse. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la création d’un espace de dialogue et d’échanges directs avec les jeunes sur les grandes orientations politiques du pays en vue de leur meilleure implication et participation dans la vie publique de la Nation. (Source : abamako.com)

Bénin : Accès des ménages à l’énergie - Des subventions de 15 à 150 millions de f Cfa bientôt lancées pour les opérateurs du secteur

Deux appels à candidature vont être bientôt lancés pour l’octroi de subventions à des opérateurs économiques intervenant dans le secteur de l’Energie solaire, dans le cadre du Projet Régional d’Accès à l’Electricité Hors Réseau (ROGEAP). L’information a été donnée ce mercredi 13 mars 2024, à Lomé, au Togo, où se tient le 2ème Atelier d'information et de sensibilisation sur les activités mises en œuvre par la CEDEAO et la BOAD dans le cadre du projet ROGEAP. Intervenant dans cet atelier, les responsables du PFM (Project fund manager) en charge de la gestion des fonds ont annoncé qu’un premier appel à candidature aura lieu dans le mois d’avril, puis un deuxième dans le mois de septembre prochain sur l’ensemble des 19 Etats que couvre le projet, pour soutenir les initiatives visant à accélérer l’accès des ménages à l’énergie hors réseau. (Source : acotonou.com)

Gabon : Nécrologie - Décès de l’ancienne ministre Patricia Taye Zodi

Patricia Taye Zodi, ancienne Directrice générale des Affaires sociales de la Mairie de Libreville, l’ex-Ministre Délégué à l’Intérieur et de la Sécurité publique, est décédée, dans la nuit de vendredi à samedi à Libreville, apprend-on de sources concordantes.Mme Patricia Taye Zodi a occupé plusieurs postes au sein du Gouvernement, à l’Agriculture, l’Égalité de chances, à l’intérieur. Membre du parti le Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) du Général à la retraite Jean Boniface Assélé, elle s’était ralliée à Séverin Ndong Ekomié, candidat de la majorité au 2e tour des législatives de 2018, dans le 2e siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville.Femme altruiste et de cœur, elle était à la tête de l’association « Les Cités Vertes du Gabon ». (Source : Agp)

Cote d’Ivoire : Université de Bouaké - 5 doctorants dirigés par Prof Prao déclarés docteurs en sciences économiques

Cinq doctorants dont les études étaient dirigées par le Prof Séraphin Prao ont été déclarés docteurs en Sciences économiques, lors de la session 2024 des soutenances tenues du 11 au 13 mars à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Belle performance à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké. Lors de la session 2024 des séries de soutenances organisées dans ladite université, du 11 au 13 mars 2024, cinq doctorants sont désormais docteurs en Sciences économiques, avec surtout la mention très honorable du jury. Une nouvelle qui n’est pas ordinaire dans les différentes universités ivoiriennes et qui a donc marqué les esprits. Les nouveaux docteurs dont les travaux ont été dirigés par le Maître de conférences agrégé d’Economie, Prof séraphin Prao, ont salué la disponibilité et la perspicacité d’un professeur d’université très engagé, qui depuis son agrégation en 2019, a, à son actif, six docteurs. Flash-back sur les études présentées lors de la session 2024. ( Source : fratmat.info)

Niger : Affaires militaires - Niamey dénonce l’accord de coopération militaire avec les Etats-Unis

Le régime militaire au pouvoir au Niger a dénoncé samedi "avec effet immédiat" l’accord de coopération militaire avec les États-Unis, datant de 2012, après une visite de trois jours dehauts responsables américains à Niamey."Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec efet immédiat l’accord relatif au statut du personnel militaire des Etats-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger", a indiqué Amadou Abdramane, le porte-parole du gouvernement nigérien, dans un communiqué. (Source : Afp)