Afrique: Engagement renouvelé des Etats 'en faveur d'une Afrique décomplexée et souveraine'

En marge de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, devant servir de préparatoire au 9ème Congrès panafricain, une réunion ministérielle de l'Alliance Politique Africaine s'est tenue vendredi à Bamako dans la capitale malienne.

D'après le communiqué ayant sanctionné ces travaux, « dans la suite logique des conclusions pertinentes de la première Conférence Ministérielle de l'Alliance Politique Africaine (APA), tenue à Lomé, République togolaise, le 03 mai 2023, les ministres des Affaires étrangères et les représentants d'Etats membres et d'États observateurs de l'APA se sont réunis le 15 mars 2024 à Bamako, République du Mali, en marge de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, en prélude au 9e Congrès panafricain ». Les travaux ont été présidés, indique-t-on par le Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'extérieur du Togo, Prof. Robert Dussey.

Ils ont porté sur « l'examen et la consolidation du projet de la Charte fondatrice de l'Alliance Politique Africaine ». On retiendra qu' « à l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les États ont renouvelé leur engagement en faveur d'une Afrique décomplexée et souveraine, mieux représentée et assumant pleinement ses responsabilités sur la scène internationale dans un contexte de bouleversements profonds et de décentrement sans précédent dans l'histoire moderne de l'humanité ».

Aussi, ont-ils « réaffirmé leur volonté à parler d'une seule voix là où le besoin se fait sentir, porter l'idéal du panafricanisme, renforcer la solidarité entre États membres, défendre la souveraineté et les intérêts des États membres, combattre toute forme d'ingérence extérieure, se soutenir politiquement, diplomatiquement, économiquement, dans la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme, faire entendre davantage la voix et les positions de l'Afrique ainsi que renforcer son rôle dans les instances internationales ».

La prochaine Conférence Ministérielle est donc prévue à Lomé et sera consacrée à la finalisation et à l'adoption de la Charte de l'Alliance Politique Africaine.

Pour rappel, l'Alliance Politique Africaine a été lancée sur l'initiative de la République togolaise en tant que cadre de concertation renforcée et de dialogue entre les Nations africaines convaincues de l'idéal du panafricanisme et déterminées à oeuvrer pour une Afrique politiquement forte, indépendante, décomplexée, non-alignée et capable de jouer un rôle actif dans la gouvernance mondiale.