Ile Maurice: Procès intenté à Yogida Sawmynaden - Une étonnante rapidité synonyme de ticket ?

Après cinq jours d'audience et l'audition d'une douzaine de témoins, le procès intenté à Yogida Sawmynaden dans l'affaire de constituency clerk 'fictif' tire à sa fin avec les plaidoiries des avocats prévues le 28 avril. La rapidité avec laquelle cette affaire a été traitée, alors que des centaines d'autres tout aussi importantes traînent depuis des années devant les tribunaux, en étonnent plus d'un. Cette disparité dans le traitement des affaires en cour suscite des questions, notamment en lien avec une potentielle candidature de l'ex-ministre et député MSM aux prochaines élections législatives. Et même si ce dernier ne sera pas candidat, l'issue du procès pourrait servir à d'autres, nous dit un avocat.

Il semble y avoir une certaine urgence à clore cette affaire, notamment avec le schéma de deux audiences par semaine pour entendre les témoins. Des observateurs politiques et d'autres du barreau pensent que le député du no 8 souhaite laver son honneur avant de se présenter comme candidat, et un jugement en sa faveur pourrait être politiquement bénéfique pour lui. Malgré les tentatives pour obtenir une confirmation de la personne concernée sur sa candidature aux prochaines élections, nous n'avons pas obtenu de réponse.

Pendant le procès, neuf témoins de l'accusation et trois de la défense ont été entendus. Il a été révélé à plusieurs reprises que Sawmynaden a enregistré Simla Kistnen en tant que son constituency clerk de janvier 202 à juillet 2020. Malgré cela, de nombreuses questions sont restées sans réponse lors du procès. Le fait que Yogida Sawmynaden n'ait effectué aucun appel sur le numéro de portable de Simla Kistnen entre le 2 décembre 2019 et le 14 juillet 2020, alors qu'elle était censée travailler pour lui, soulève des questions légitimes. De même, le fait qu'il ait ensuite effectué dix appels entre les 14 et 17 juillet 2020 suscite des interrogations sur la nature de ces appels et les circonstances de cette soudaine activité téléphonique. Ces éléments auraient pu être des points clés pour comprendre les relations et interactions entre Yogida Sawmynaden et Simla Kistnen, ainsi que pour éclaircir certains aspects de l'affaire.

«Fam travay, mari gagn kas»

De plus, le fait que Yogida Sawmynaden ait remis plusieurs sommes d'argent à Soopramanien Kistnen entre 2015 et 2019, comme le montrent plusieurs chèques et documents soumis pendant le procès, soulève d'autres interrogations cruciales. Notamment, le fait que certains de ces chèques, tous présentant de gros montants et non les salaires de Rs 14 790 que devait percevoir Simla Kistnen, étaient destinés au mari de Simla Kistnen plutôt qu'à cette dernière, qui aurait pourtant été employée comme constituency clerk.

Le témoignage sous serment de Yogida Sawmynaden en cour aurait pu être une occasion précieuse pour l'ex-ministre de répondre aux questions de l'avocate de la poursuite Me Darshana Gayan et de jeter la lumière sur cette affaire. Cependant, puisque Yogida Sawmynaden a choisi de faire valoir son droit constitutionnel au silence lors du procès, ces questions restent sans réponse, contribuant ainsi à maintenir un certain mystère et à laisser des zones d'ombre dans cette affaire.

Après les plaidoiries du 28 avril, la magistrate Anusha Rowoah devrait fixer une date pour le jugement. Avec la rapidité des audiences, il est prévu qu'un verdict soit rendu dans environ un mois.

Effectivement, avec une audition de 13 témoins en cinq jours, la tâche de rendre un jugement dans un mois ne devrait pas être particulièrement difficile. De plus, en fixant la date des plaidoiries au 28 mars, cela signifie que les avocats auront déjà accès aux transcriptions des audiences pour préparer leurs arguments, ce qui évitera probablement un renvoi du procès en raison de transcriptions non prêtes, comme c'est souvent le cas dans d'autres affaires judiciaires.

Au bout du compte, l'affaire du constituency clerk aura captivé l'attention des Mauriciens, mais malheureusement, elle n'aura pas résolu tous les mystères entourant l'affaire.