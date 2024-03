Ile Maurice: Une jeune femme porte plainte après le décès de son bébé de trois mois

Une jeune mère de 22 ans a porté plainte au poste de police de l'hôpital Jeetoo, à PortLouis. Elle explique que son fils, âgé de trois mois, est décédé vendredi et estime qu'il y a eu négligence médicale. Elle compte rapporter le cas au ministère de la Santé et demande qu'une enquête soit initiée.

Selon la jeune mère, elle a transporté son fils de trois mois à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, car le petit toussait beaucoup et ne pouvait respirer correctement. Un médecin devait l'examiner et le renvoyer à la maison en lui prescrivant des médicaments. Cependant, quelques heures plus tard, soit jeudi vers 3 heures, l'état du bébé devait empirer. La maman l'a alors de nouveau transporté à l'hôpital.

Le bébé a reçu les premiers soins avant d'être transféré en salle avec sa mère. Vendredi, vers 15 h 30, l'état de santé du petit s'est davantage détérioré et elle a alerté les infirmières. Peu après, le bébé a été transféré à l'unité néonatale et quelques minutes plus tard, elle devait apprendre que son bébé avait rendu l'âme.

Bouleversée, la jeune femme n'arrive pas à accepter le départ de son bébé, qui est né en bonne santé en novembre dernier.