Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Aucune intention de réduire la pension de vieillesse...»

La conférence de presse de l'opposition rouge-mauve-bleue a été largement consacrée à la pension de vieillesse. Ainsi, selon Navin Ramgoolam, il est bon de rappeler aux Mauriciens que Pravind Jugnauth avait promis la pension de vieillesse à Rs 13 500 depuis octobre 2019. «Mais il l'a donnée après cinq ans, à la veille des élections et a aboli entretemps la compensation salariale.» Pendant les cinq dernières années, les Mauriciens ont donc «souffert» et «ris diab par laké», selon lui. Le leader des Rouges a mis en avant la dépréciation de la roupie, chiffrée autour de 49,2 % depuis 2014 et 26 % depuis 2019, et une inflation cumulative à 28 % selon Statstics Mauritius.

Il n'a pas manqué d'évoquer les prix des carburants qui auraient dû connaître une baisse comme à l'international. Mais, ici, selon lui, il y a eu une légère baisse à l'approche des élections toujours. Il est de plus d'avis que les Rs 13 500 n'ont plus de grande valeur car beaucoup de prix ont accusé une hausse, comme ceux des médicaments, des légumes et des fruits, entre autres. «Les gens savent combien coûte leur caddie au supermarché...» Pour lui, le gouvernement «inn donn enn dizef, linn pran enn bef...»

Lors de la tranche questions-réponses, le leader de PTr a affirmé que l'alliance de l'opposition n'a «aucune intention de réduire la pension de vieillesse» si elle accède au pouvoir. Navin Ramgoolam a aussi soutenu que les scandales vont de plus belle avec l'affaire Vikram Hurdoyal mise au jour cette semaine par l'express. Il dit maintenant comprendre pourquoi le ministre révoqué a tout de même remercié le Premier ministre après qu'il a reçu «enn koudpié».

Xavier-Luc Duval s'est dit extrêmement heureux pour les personnes âgées, qui ont contribué à l'avancement du pays après l'Indépendance. Il fait ressortir toutefois que «sa kas la (...) sé enn iluzion monéter». Il dit avoir relevé à plusieurs reprises que le gouvernement impose des taxes, comme sur l'essence par exemple - pas seulement pour se constituer un trésor de guerre mais plutôt pour montrer une «grande prospérité» en période électorale. Il a aussi rappelé que le gouvernement a conservé dans des special funds quelque Rs 30 milliards et c'est cet argent que Renganaden Padayachy utilise pour «fer labous dou». Mais que se passera-t-il lorsqu'il ne restera plus d'argent dans ces fonds, s'est-il demandé.

Paul Bérenger a lui évoqué les élections qui approchent à grands pas et a abordé le grand meeting de l'alliance de l'opposition prévu le 1er mai devant la municipalité de Port-Louis. Pour la pension de vieillesse, il a expliqué que l'une des cinq mesures phares de l'alliance est de justement rétablir le pouvoir d'achat. Au niveau des scandales, le leader du MMM a abordé l'épineux dossier Corexsolar. Selon lui, la compagnie ne paierait pas ses amendes au CEB. De plus, le CEO de l'Utilities Regulatory Board a été suspendu et on n'entend rien sur le comité disciplinaire. Pour lui, c'est toujours le ministre et le CEB qui contrôlent tout.