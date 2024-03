Cote d'Ivoire: Electricité - L'Etat honore la CIE pour sa contribution au succès de la CAN 2023

La 34e Coupe d'Afrique des nations de football organisée par la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, a répondu à toutes les attentes de l'avis des observateurs du football. Avec en prime le sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a décroché sa 3e étoile. Parmi les entreprises privées qui ont eu une action pratique dans l'organisation non sportive de cette fête du football africain, figure en bonne place la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie).

Elle a assuré la fourniture en continu du courant électrique dans les villes hôtes et au-delà. Pour ce faire, l'Etat reconnaissant a distingué 15 employés pour leur professionnalisme exemplaire. Trois (3) Chevaliers de l'ordre national, un (01) Commandeur de l'ordre du mérite sportif et 11 Chevaliers dans l'ordre du mérite sportif.

Le Directeur général de la Compagnie, M. Ahmadou Bakayoko a tenu à féliciter les agents de l'intérieur du pays à la direction régionale du transport d'énergie et des télécommunications de Gbêkê, le 8 mars 2024. Et ce, après les agents des équipes d'Abidjan. Le premier « Eléphant électricien » a traduit sa satisfaction à ses équipes qui auront mouillé les uniformes durant le mois de compétition dans les villes hôtes et sur l'ensemble du territoire national.

Il faut signaler que durant toute la durée de l'évènement, la Compagnie avait élaboré un plan de contingence détaillé soumis aux instances sportives du pays. Et ce, pour faire face à d'éventuelles pannes électriques ou autres urgences pendant la compétition. C'est en tout, révèle la Compagnie, un dispositif de plus 800 équipes pour l'étendue du territoire national. A Abidjan, ce sont 114 qui ont été mobilisées et reparties pour un dépannage rapide si la situation se présentait.

%

Pour ce qui est du renforcement du réseau électrique, des travaux de modernisation et d'optimisation ont été effectués. Et ce pour garantir la fiabilité du réseau afin qu'il soit capable de supporter la demande accrue en électricité pendant l'événement.

A côté de cela, une grande importance a été accordée à la maintenance préventive de ses infrastructures électriques. Ainsi des inspections approfondies et des travaux de maintenance ont été effectués régulièrement pour identifier et corriger les éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent des pannes. Une démarche qui a permis à bien des égards de garantir la durabilité du réseau électrique pendant toute la durée de la Can 2023.