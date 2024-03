Afrique: Panne d'internet sur le continent - Pourquoi le Gabon s'en sort mieux

Le Gabon a aussi été touché par la panne d'internet qui affecte plusieurs pays africains depuis le 14 mars. Sur les trois câbles à fibre optique qui desservent le pays, deux ont été coupés, mais les techniciens ont rapidement utilisé les solutions de rechange ou le plan B pour ne pas pénaliser les consommateurs.

Les câbles à fibre optique utilisés au Gabon et qui sont coupés s'appellent ACE (Africa Coast to Europe) et SAT-3 (South Atlantic 3). Le troisième, qui n'a pas été touché, est WACS (West Africa Cable System).

Selon un expert gabonais du secteur, dès la coupure du câble SAT-3 depuis la Côte d'Ivoire, tout le trafic a été orienté vers le câble WACS. Ces deux liaisons sont exploitées au Gabon par Moov Africa Gabon Telecom, une filiale locale de Maroc Télecom.

Concernant le câble ACE, un autre expert explique que le trafic a simplement changé de route. Au lieu de partir de la France ou du Portugal, les communications du Gabon transitent désormais par l'Afrique du Sud. Une autre partie passe par le Nigeria.

Cet expert souligne que les perturbations constatées par les internautes gabonais sont dues à un possible embouteillage lors de la réorientation des communications. « Tout est rentré dans l'ordre », assure-t-il, en précisant que les opérateurs supporteront les factures de ces changements et non les consommateurs.