Tunisie: ST - Relever la tête

Le onze stadiste est redevable et doit forcément montrer un autre visage face au champion en titre.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les prestations du ST en cette phase du play-off sont insuffisantes. En revanche, les fans caressent l'espoir de lendemains qui chantent, fondant à présent de grands espoirs sur le match d'aujourd'hui où les Stadistes reçoivent l'Etoile Sportive du Sahel au Hedi-Ennaifer. Aujourd'hui donc, les Bardolais ont intérêt à relever la tête et donc tourner la page pour effacer les deux dernières contreperformances.

En clair, après avoir grillé deux jokers, le Stade doit se réveiller et ne plus se disperser. Pour le ST, atteindre les play-offs, c'est déjà une performance pour un grand club qui revient de loin. Sauf que ce n'est pas un couronnement en soi, et une institution, telle que le ST n'a pas le droit de faire de la figuration seulement. Galvaniser ses troupes, voilà donc ce à quoi s'est attelé le staff technique récemment. Bref, le onze stadiste est redevable et il doit forcément montrer un autre visage face au champion en titre.

Impulser une dynamique

il faut tout d'abord impulser une dynamique tournée vers la suite (les victoires appellent les victoires) et pouvoir compter à nouveau sur les prouesses offensives de certains tauliers, en berne depuis quelque temps. Là, on parle forcément de l'ailier gauche Hamza Khadhraoui et du buteur Haithem Jouini. Ce faisant, des deux derniers matchs disputés, on retient aussi que si le Stade est capable d'imposer ce qu'il avait prévu en amont, il a aussi trop laissé ses adversaires s'exprimer dans son camp.

Lamine Ndao, la sentinelle centrale a une part de responsabilité, mais pas seulement lui, car dans une configuration de jeu en 4-3-3, le demi droit, Youssouf Oumarou, et le demi gauche, Amath Ndao, doivent à leur tour se montrer davantage agressifs pour tenter d'impacter le scénario de la partie. C'est ce que certains observateurs ressortent des deux dernières confrontations du ST, outre aussi le fait de ne pas marquer sur plusieurs situations franches de scorer.

A présent, en cette 3e ronde du play-off, en croisant l'ESS, le ST doit évoluer dans la peau d'un outsider ambitieux pour continuer à grandir. Aujourd'hui, outre les joueurs cités ci-haut, avec le gardien Sami Hlel, l'ailier droit, Bilel Mejri, et la paire axiale, Marouen Sahraoui-Hamza Ben Abda, aux cotés des alternatives que constituent Khalfa, Ouattara et autre Ouerghemi, le ST dispose de très bonnes individualités qui ont juste besoin de trouver leurs marques en cette phase précise du championnat.