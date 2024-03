Ile Maurice: Quel sera le prochain «cadeau» du gouvernement ?

What next ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres - gourmandes - après que Pravind Jugnauth a fait mieux que sa promesse datant du 1er octobre 2019 ; celle d'accorder Rs 13 500 aux aînés, soit des pensionnés âgés entre 60 et 89 ans. Or vendredi, alors que la décision du PM-Père Noël alimentait toujours les conversations et les débats, la ministre de la Sécurité sociale, Fazila JeewaDaureeawoo, annonçait des sommes supplémentaires pour ceux âgés entre 65 et 89 ans. Ainsi, les seniors âgés entre 65 et 74 ans recevront Rs 14 500 à partir du 1er avril et ceux âgés entre 75 et 89 ans, Rs 16 000. Sans oublier les veuves, orphelins et invalides (voir hors-texte), qui ne sont pas restés sur le carreau.

Avec cette révision des montants des pensions - au-delà même de ce qui avait été promis donc - le gouvernement peut-il faire mieux avant les législatives ? D'autres tranches de la population auront-elles droit à leurs présents ? Quid des salaires ? À moins que, comme le pensent de nombreux Mauriciens, le gouvernement a atteint sa limite en termes de 'générosité' financière et préfèrera organiser des élections générales avant la présentation du Budget.

Néanmoins, il y a un rapport relatif à la correction des anomalies concernant les salaires pour ceux qui effectuent le même type de travail, qui est attendu incessamment. Selon Reza Chuttoo, président de la confédération des travailleurs du secteur privé, il existe une discrimination à ce niveau. Il cite l'exemple d'un chauffeur. Dans plusieurs secteurs, les chauffeurs ne perçoivent pas le même salaire. Or, Maurice étant un des signataires des Sustainable Development Goals des Nations unies depuis décembre dernier, le ministère du Travail a annoncé la mise sur pied d'un comité qui travaille sur ce dossier et dont le rapport est attendu dans les jours à venir. Sans doute qu'après des règlements émis après la publication de ce rapport, de nombreux employés du secteur privé seront avantagés car, la grande majorité verra leurs salaires augmenter. Encore une décision qui plaira aux travailleurs du pays...

Dans un autre ordre d'idées, Jocelyn Chan Low, observateur politique, pense que le gouvernement peut toujours venir de l'avant avec des propositions sectorielles lors d'un Budget pré-électoral. Mais il estime toutefois que l'augmentation substantielle de la pension demeure un atout majeur pour le gouvernement.

Un membre du gouvernement justement est d'avis qu'un Budget sera effectivement présenté avant les prochaines élections, avec des mesures les unes plus intéressantes que les autres. Électoralistes à souhait ? Notre interlocuteur rétorque qu'il est tout à fait normal qu'un gouvernement vise à plaire à un maximum de votants durant une année électorale. Il rappelle que d'autres ont fait cela dans le passé et cite notamment l'éducation gratuite.

Quelles seront les mesures que pourrait prendre le gouvernement ? Il cite une probable baisse des prix des carburants mais aussi des frais d'internet. Ce sont des mesures qui pourront être appliqués immédiatement et le gouvernement aura des dividendes immédiats, argue-t-il. Et l'économie dans tout ça ? Qui paiera pour tous ces cadeaux ? N'est-ce pas le contribuable lui-même qui va encore casquer ? Ça, c'est une autre paire de manches...

Rs 9,9 mds pour les prestations sociales sur un an

Si la ministre Jeewa-Daureeawoo a annoncé que l'augmentation des prestations sociales coûtera au Rs 2,3 milliards sur trois mois (avril à juin) au gouvernement, sur un an, cela fera quelque Rs 9,9 milliards, incluant le paiement d'un 13e mois. Rappelons que les orphelins, au nombre de 248, voient également leur pension passer de Rs 10 000 à Rs 13 500, soit une augmentation de Rs 3 500. Pour les veuves, au nombre de 17 064, la pension passe de Rs 11 000 à Rs 13 500.