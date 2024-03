Ile Maurice: Une ado et sa mère maltraitées par le père

Cette jeune fille de 16 ans est à bout. Elle a pendant des années subi les maltraitances de son père, un chauffeur de taxi, qui ne serait pas sain d'esprit et qui suit des traitements à l'hôpital psychiatrique. Mais l'incident de vendredi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle craint désormais pour sa sécurité et celle de sa mère.

Accompagnée de cette dernière, elle a porté plainte au poste de police de Plaine-des-Papayes, jeudi. La brigade pour la protection de la famille a aussi été informée et le père est actuellement recherché. Elle explique que jeudi, vers 19 heures, elle se trouvait dans sa chambre lorsque son père est arrivé. Ce dernier devait commencer à utiliser un langage abusif et déplacé à son encontre, allant même jusqu'à lui demander d'enlever ses sous-vêtements pour «gété komié avortman tonn fer». La jeune fille explique qu'elle était effrayée par le comportement de son père d'autant plus que son frère et sa mère n'étaient pas à la maison. Elle s'est mis à se disputer avec son père et au même moment sa mère est arrivée.

Durant toute la nuit, le père n'a eu de cesse d'utiliser un langage ordurier rempli de sous-entendus à l'encontre de l'adolescente et de sa maman. Le lendemain, alors qu'elle revenait du collège, elle devait sentir une odeur de brûlé. En se rendant à l'arrière de sa maison, elle a constaté que plusieurs de ses effets personnels ainsi que ceux de sa mère étaient la proie des flammes. Le chauffeur de taxi devait rentrer peu après et a avoué avoir mis le feu à leurs affaires.