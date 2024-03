Algérie: Théâtre - La comédie musicale 'les années oueds' présentée à Bouira

BOUIRA — La représentation générale de la comédie musicale "les années Oueds", du dramaturge Rachid Koutama, a été donnée samedi soir au Théâtre régional Ammar-Laskri de Bouira, en présence d'un public nombreux.

Dans une salle archicomble, le spectacle qui évoque les sacrifices consentis par le peuple algérien durant la période coloniale française et des faits historiques de l'époque, a démarré vers 22h30 avec l'apparition sur scène d'une trentaine de comédiens, sous les applaudissements des spectateurs.

La pièce de théâtre a fait revivre au public, via des projections vidéo, des périodes douloureuses de l'histoire et du colonialisme français. Cette comédie musicale a raconté les souffrances du peuple et les séquelles laissées par le colonialisme mais aussi les aspirations de tout un peuple à un lendemain meilleur et un avenir prospère.

Tout au cours des évènements du spectacle, les comédiens ont pu mettre en valeur le rôle prépondérant de la musique, de la poésie et des chants d'anciens artistes à l'image de Slimane Azem, Aissa Djarmouni et Cheikh El Hasnaoui, dans la sensibilisation des esprits durant la Révolution nationale.

Grâce à leur talent et leur professionnalisme, les comédiens ont réussi également à mettre en parfaite harmonie le texte de la pièce interprétée en langue française, et le décor général du spectacle, avec un fond de chansons algériennes révolutionnaires de l'époque, pour raconter des faits ayant donné par la suite naissance à la Révolution et à l'action armée contre le colonialisme.

"Nous avons durement travaillé pour finir ce spectacle qui retrace des faits liés à la période coloniale française en Algérie. Je salue le public de Bouira pour sa forte présence", a déclaré le réalisateur dramaturge Rachid Koutama à la fin du spectacle.